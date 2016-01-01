كشفت السلطات السعودية حقيقة أنباء ظهور بركان في المملكة بالمدينة المنورة، بناء على الدخان والنيران المتصاعدة من كهف أم الجرسان.
وبحسب "عكاظ" السعودية، قالت مديرية الدفاع المدني في المدينة المنورة إن اشتعال النار وتصاعد أدخنة في موقع كهف أم الجرسان، 40 كم شرقي مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر، عبارة عن اشتعال وتصاعد أدخنة ناجم عن مخلفات حيوانية تحت الأرض تم إشعالها من قبل مصدر خارجي.
وبشأن مقطع الفيديو المتداول، والذي يظهر اشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف أم الجرسان في المدينة المنورة، أكدت مديرية الدفاع المدني أنه تمت مباشرة الحريق من قبل فرقة إطفاء.
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التعليقات على ثوران بركان في المدينة المنورة.. السعودية توضح الحقيقة.. فيديو
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