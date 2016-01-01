ثوران بركان في المدينة المنورة.. السعودية توضح الحقيقة.. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › ثوران بركان في المدينة المنورة.. السعودية توضح الحقيقة.. فيديو

كشفت السلطات السعودية حقيقة أنباء ظهور بركان في المملكة بالمدينة المنورة، بناء على الدخان والنيران المتصاعدة من كهف أم الجرسان.

وبحسب "عكاظ" السعودية، قالت مديرية الدفاع المدني في المدينة المنورة إن اشتعال النار وتصاعد أدخنة في موقع كهف أم الجرسان، 40 كم شرقي مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر، عبارة عن اشتعال وتصاعد أدخنة ناجم عن مخلفات حيوانية تحت الأرض تم إشعالها من قبل مصدر خارجي.

وبشأن مقطع الفيديو المتداول، والذي يظهر اشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف أم الجرسان في المدينة المنورة، أكدت مديرية الدفاع المدني أنه تمت مباشرة الحريق من قبل فرقة إطفاء.

وصرح خالد الجهني المتحدث باسم الدفاع المدني بالمدينة المنورة بأن لجنة مشتركة من الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية سبق أن وقفت قبل 3 أشهر، وثبت لها أنها مخلفات حيوانية، لافتا إلى أنه سبق وتمت مباشرة حوادث مماثلة في أوقات مختلفة في ذات الموقع.
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر: عكاظ

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ثوران بركان في المدينة المنورة.. السعودية توضح الحقيقة.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45738

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435024%2F%25D8%25AB%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%2D%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2586%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B6%25D8%25AD%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A9%2D%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager