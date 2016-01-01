تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر العثور على طلاسم سحرية مربوطة بالكعبة أثناء تعقيم صحن المطاف.
وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن الفيديو قديم، وقد نفته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل نحو 3 سنوات.
وأوضحت أن المقطع يعود لعام 2017، حيث نفت رئاسة المسجد حينها ما تضمنه الفيديو عن وجود طلاسم سحرية على ورقة وجدت أثناء الصيانة لكسوة الكعبة.
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التعليقات على فيديو.. حقيقة وجود طلاسم سحرية في الكعبة
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