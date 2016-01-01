فيديو.. حقيقة وجود طلاسم سحرية في الكعبة

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صورة الخبر: الكعبة
الكعبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر العثور على طلاسم سحرية مربوطة بالكعبة أثناء تعقيم صحن المطاف.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن الفيديو قديم، وقد نفته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل نحو 3 سنوات.

وأوضحت أن المقطع يعود لعام 2017، حيث نفت رئاسة المسجد حينها ما تضمنه الفيديو عن وجود طلاسم سحرية على ورقة وجدت أثناء الصيانة لكسوة الكعبة.

وأشارت الرئاسة حينها إلى أن الورقة تتضمن دعاء كتبه أحد الزوار أو المعتمرين، وقد اتخذت الجهة المختصة بالرئاسة، في حينه، الإجراء اللازم في مثل تلك الحالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا نشر المقطع نفسه مدعين أن الطلاسم وجدت أثناء تعقيم صحن المطاف قبل يومين.

https://twitter.com/3alyoum/status/884898000761442304

https://twitter.com/No_Rumors/status/1236309289914060800/photo/1

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية

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