

ماذا يحدث لبشرتك عند التوقف عن غسل الوجه يوميًا؟ ماذا يحدث لبشرتك عند التوقف عن غسل الوجه يوميًا؟

يعتبر غسل الوجه عدة مرات يوميًا أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة البشرة، وبالتالي فإن تجاهل ذلك الأمر يعرضنا للإصابة بالعديد من الأضرار ويؤدي إلى تراكم الأتربة، والجراثيم على المسام، فما خطورة ذلك؟



في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" الأضرار التي تهدد صحة البشرة عند التوقف عن غسل الوجه، بحسب موقع "Health line".



1-تهيج الجلد

تعرض البشرة للأتربة والجراثيم والميكروبات المنتشرة في الجو، مع تراكمها حال عدم الحرص على غسل الوجه بالماء، يسبب تهيج الجلد، بسبب انسداد الغدد الدهنية، مع ظهور بعض الأعراض المصاحبة كاحمرار الجلد، لذا ينصح بمراعاة غسل الوجه لإزالة الأتربة والجراثيم.

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2-الشيخوخة المبكرةيعتبر عدم غسل الوجه بالماء من الأسباب الرئيسية التي تزيد فرص الإصابة بشيخوخة البشرة، إلى جانب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، والتدخين، وافتقار البشرة للعناصر الأساسية التي تحتاجها للحفاظ على نضارتها، وبالتالي تظهر بعض الأعراض على الوجه كالتجاعيد، والترهلات الجلدية، والبقع الداكنة.3-حب الشبابالتوقف عن غسل الوجه بشكل دوري، قد يؤدي لظهور حب الشباب، ويزيد من تهيجه لدى الأشخاص المصابين به، بسبب تراكم البكتيريا الضارة، حيث إن غسل الوجه يساعد على تطهير البشرة من الزيوت المتراكمة، والتي تعتبر السبب الرئيس للإصابة بحب الشباب، وظهور بثوره.عوامل تزيد حدة الأضرار-الأتربة والأوساخ المنتشرة بالجو.-الجراثيم والميكروبات.-استخدام مستحضرات التجميل.-التعرض لأشعة الشمس.-التعرق.فوائد غسل الوجهتتعدد الفوائد الصحية لغسل الوجه بالماء في الحفاظ على البشرة، وتقليل فرص الإصابة بالأضرار، وتشمل:-إمداد البشرة بالعناصر الغذائية التي تحتاجها.-تنشيط الدورة الدموية.-تجديد خلايا البشرة.-الوقاية من الالتهابات.-حماية البشرة من الاسمرار.-نضارة البشرة.للحصول على بشرة نضرة.. اتبع تلك النصائحهناك بعض النصائح الطبية التي يساعد الحرص على اتباعها في الحصول على بشرة نضرة، ومنها:-غسل الوجه بالماء عند الاستيقاظ من النوم، وقبل الخلود إليه، وبشكل دوري على مدار اليوم.-استخدام مناشف نظيفة.-تنظيف البشرة من مستحضرات التجميل جيدًا.-استخدام المرطبات الطبيعية كزيت جوز الهند، وزيت الزيتون.