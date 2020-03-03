كورونا يحظر المناسبات العامة في سلوفينيا

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كورونا يحظر المناسبات العامة في سلوفينيا

قالت وزارة الصحة في سلوفينيا إن وزير الصحة حظر كل المناسبات العامة التي تقام داخل أماكن مغلقة ويحضرها أكثر من 500 شخص بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن هذا الحظر سيظل ساريا ما دام خطر انتشار الفيروس مستمرا.

وأكدت سلوفينيا حتى الآن 12 حالة إصابة بفيروس كورونا وأجرت اختبارات لنحو 800 شخص. وتم تأكيد أول حالة إصابة يوم الأربعاء.

ومعظم المصابين كانوا قد سافروا إلى إيطاليا المجاورة قبل إجراء تحاليل طبية لهم ونصحت وزارة الخارجية في سلوفينيا كل المواطنين إعادة النظر في خططهم للسفر وتأجيل السفر غير الملح للخارج.

وقالت وزارة الصحة إنه لا يوجد أحد من المصابين بكورونا حالته خطيرة.

المصدر: الدستور

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