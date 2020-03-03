قالت وزارة الصحة في سلوفينيا إن وزير الصحة حظر كل المناسبات العامة التي تقام داخل أماكن مغلقة ويحضرها أكثر من 500 شخص بسبب فيروس كورونا.
وأضافت الوزارة أن هذا الحظر سيظل ساريا ما دام خطر انتشار الفيروس مستمرا.
وأكدت سلوفينيا حتى الآن 12 حالة إصابة بفيروس كورونا وأجرت اختبارات لنحو 800 شخص. وتم تأكيد أول حالة إصابة يوم الأربعاء.
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التعليقات على كورونا يحظر المناسبات العامة في سلوفينيا
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