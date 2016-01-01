فاجأت شابة من مدينة إيفانوفو الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين، بطلب خلال جولة قام بها في أحد شوارع المدينة.
وعرضت الشابة على الرئيس الزواج منها، فما كان رده إلا أن قال: "عرض جيد، ما اسمك؟".
ووصل الرئيس الروسي إلى مدينة إيفانوفو أمس الجمعة لتفقد مستشفى للأطفال ولإجراء جولة لمقابة المواطنين.
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التعليقات على شابة روسية تطلب الزواج من بوتين
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