شابة روسية تطلب الزواج من بوتين



بوتين بوتين

فاجأت شابة من مدينة إيفانوفو الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين، بطلب خلال جولة قام بها في أحد شوارع المدينة.



وعرضت الشابة على الرئيس الزواج منها، فما كان رده إلا أن قال: "عرض جيد، ما اسمك؟".



ووصل الرئيس الروسي إلى مدينة إيفانوفو أمس الجمعة لتفقد مستشفى للأطفال ولإجراء جولة لمقابة المواطنين.

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يذكر أن لمدينة إيفانوفو تسمية أخرى شعبية منتشرة بين المواطنين الروس وهي "مدينة العرائس".