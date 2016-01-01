ظهر القائد الجديد لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني على مواقع التواصل الاجتماعي في صورة التقطت له خلال زيارته سوريا، ونشرتها صفحات سورية معارضة وأخرى موالية نقلا عن وسائل إعلام إيرانية.
في التفاصيل، قالت وكالة أنباء "جوان" الإيرانية إن الصورة التقطت لقاآني وهو على أحد محاور القتال في سوريا، دون أن تحدد مكان وتاريخ الزيارة.
فيما نقلت صفحات معارضة عن مصادر عدة ترجيحها أن تكون هذه الصورة قد التقطت أثناء زيارة القائد الجديد لمواقع الميليشيات الإيرانية في ريف حلب الغربي، حيث تتمركز هناك الميليشيات في محيط بلدتي نبل والزهراء، وأماكن أخرى، وشاركت بفعالية في المعارك الأخيرة بريفي حلب وإدلب، مع "حزب الله" اللبناني، إلى جانب قوات النظام السوري وروسيا.
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التعليقات على شاهد.. "خليفة" سليماني يظهر في سوريا
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