أعلنت استراليا عن أنها سوف توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع بشأن حصولها على النفط الخام من احتياط النفط الاستراتيجي الأمريكي خلال أوقات الطوارئ.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، عن مكتب وزير الطاقة الأسترالي أنجوس تايلور القول إن الوزير سوف يوقع الاتفاق خلال زيارته لأمريكا.
وسوف يلتقى تايلور نظيره الأمريكي دان برويليت بالإضافة لعدد من المسئولين في قطاع النفط والغاز في تكساس.
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التعليقات على أستراليا توقع اتفاقا مع أمريكا للحصول على النفط
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