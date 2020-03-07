

أستراليا توقع اتفاقا مع أمريكا للحصول على النفط أستراليا توقع اتفاقا مع أمريكا للحصول على النفط

أعلنت استراليا عن أنها سوف توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع بشأن حصولها على النفط الخام من احتياط النفط الاستراتيجي الأمريكي خلال أوقات الطوارئ.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، عن مكتب وزير الطاقة الأسترالي أنجوس تايلور القول إن الوزير سوف يوقع الاتفاق خلال زيارته لأمريكا.



وسوف يلتقى تايلور نظيره الأمريكي دان برويليت بالإضافة لعدد من المسئولين في قطاع النفط والغاز في تكساس.

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ويشار إلى أن أستراليا لم تستطع أن تفى بمتطلبها المتعلق بامتلاكها مخزونا من النفط لمدة 90 يوما، وفقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة لعام 2019.