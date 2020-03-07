يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.
وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.
وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.
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التعليقات على اليوم «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ14.5 مليار جنيه
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