

باحثون يُطورون إسمنت مرن يمكن أن يجعل المباني أكثر مقاومة للزلازل باحثون يُطورون إسمنت مرن يمكن أن يجعل المباني أكثر مقاومة للزلازل



الإسمنت هي واحدة من المواد الرئيسية التي يتم استخدامها لبناء المباني. ويرجع ذلك إلى المتانة والصلابة التي تمتاز بها هذه المادة، مما يسمح بإستخدام هذه المادة لبناء المباني الطويلة. ومع ذلك، تكمن مشكلة هذه المادة أيضًا في صلابتها، فمن الممكن أن تؤدي هذه المباني شديدة التصلب أثناء أحداث مثل الزلازل إلى أضرار جسيمة.



ومع ذلك، في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا، تمكن الباحثون من تطوير نوع جديد من الإسمنت يمتاز بمرونة عالية جدًا مقارنة مع الإسمنت الحالي، مما يجعله أفضل للمباني، وخاصة في البلدان الأكثر عُرضة للكوارث الطبيعية. يتم تصنيع هذا الاسمنت الجديد بإستخدام الرماد، مع إستخدام الألياف الإصطناعية ودمجها معًا.



هذا النوع الجديد من الإسمنت يأتي بالعديد من الفوائد، فكما قلنا، هو يعتبر أكثر مرونة من الإسمنت الحالي، كما أنه يُعتبر صديقًا للبيئة. هذا لأن العملية المستخدمة لصنع هذا الإسمنت لا تتطلب تسخين الحجر الجيري، ولأنها تستخدم الرماد الذي هو نتيجة ثانوية للفحم المحترق، فإنها ستكون قادرة على إستخدام هذه النفايات أيضًا.

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ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الإسمنت القابل للإنحناء ليس مفهومًا جديدًا تمامًا. تم تطويره لأول مرة في التسعينيات من قبل الدكتور Victor Li، ولكن المشكلة كانت أن المواد المستخدمة آنذاك باهظة الثمن بحيث لا يمكن إنتاج هذا الإسمنت المرن بكميات ضخمة.