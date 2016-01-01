رئيس مجموعة بيجو ستروين ليس معجباً بالسيارات الكهربائية

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رئيس مجموعة بيجو ستروين ليس معجباً بالسيارات الكهربائية

تعد المحركات الكهربائية من أبرز التغيرات في سوق السيارات خلال عقود، ولكنها ليست محط إعجاب الجميع.

حسب تصريح جديد لرئيس مجموعة بيجو ستروين، يعتقد Carlos Tavares أن السيارات الكهربائية ليس لديها أي جاذبية حقيقة، وأن الشركات تبيعها تحت تأثير عبارة “صديقة للبيئة”. وانتقد Tavares الأسلوب الذي تباع وتسوّق به السيارات الكهربائية واستدل على أن الناس تشتريها بدون إعحاب حقيقي أن الإقبال عليها ينخفض بشكل ملحوظ عندما ينخفض التشجيع والدعم الحكومي للسيارات الكهربائية.

من جهتها لن تغامر بيجو ستروين بتجاهل سوق السيارات الكهربائية، ولكنها ستطور قاعدة عجلات مرنة قادرة على حمل محركات وقود أو محركات كهربائية لتكون مستعدة لجميع التغيرات في السوق، ولن تتبع أسلوب الشركات الكبرى بعمل قاعدة عجلات مستقلة للسيارات الكهربائية.

جدير بالذكر أن بيجو ستروين على وشك إعلان إندماج مع مجموعة فيات كرايسلر إذا سارت الأمور بشكل مثالي بين الشركتين ومن المرجح أن Tavares سيصبح حينها رئيساً للكيان الجديد.

المصدر: سعودى شفت

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