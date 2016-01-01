في ظل تراجع المبيعات بشكل كبير بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء بعد ثبات نسبي في أسعار السيارات في مصر رغم تراجع سعر صرف الدولار وزيرو جمارك 2020 فلجأت بعض التوكيلات لتخفيض الأسعار وأخري لعمل عروض لإغراء المستهلكين.
مسابقة ربح نيسان صني 2020 nissan sunny
قررت شركة نيسان ان تطرح مسابقة بمناسبة انتاج 100 ألف نسخة من موديلات نيسان صني 2020 nissan sunny في صورة سحب علي سيارة نيسان صني2020 ولكن شرط دخولك السحب ان تقوم بشراء نيسان صني 2020 خلال شهر مارس .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على اشتري نيسان صني 2020 nissan sunny و احصل علي واحدة مجانا ..
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق