اشتري نيسان صني 2020 nissan sunny و احصل علي واحدة مجانا ..

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اشتري نيسان صني 2020 nissan sunny و احصل علي واحدة مجانا ..

في ظل تراجع المبيعات بشكل كبير بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء بعد ثبات نسبي في أسعار السيارات في مصر رغم تراجع سعر صرف الدولار وزيرو جمارك 2020 فلجأت بعض التوكيلات لتخفيض الأسعار وأخري لعمل عروض لإغراء المستهلكين.

مسابقة ربح نيسان صني 2020 nissan sunny

قررت شركة نيسان ان تطرح مسابقة بمناسبة انتاج 100 ألف نسخة من موديلات نيسان صني 2020 nissan sunny في صورة سحب علي سيارة نيسان صني2020 ولكن شرط دخولك السحب ان تقوم بشراء نيسان صني 2020 خلال شهر مارس .

سعر نيسان صني nissan sunny 2020

جدير بالذكر أن الشركة أقرت باستمرار تخفيض أسعار نيسان صني 2020 nissan sunny في شهر مارس الجاري أيضًا لتصبح الأسعار مُخفضة كما في فبراير السابق ليصبح سعر أول فئة 199.000 حتي 233.000 جنية لأعلي فئة .

مواصفات نيسان صني nissan sunny 2020

تأتي السيارة نيسان صني 2020 nissan sunny بمحرك 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات بنظام الجر الأمامي يمكنها من الوصول لسرعة قصوي 178 كم في الساعة وتسارع من 0 كم الي 100 كم خلال 15 ثانية .

المصدر: صدى البلد

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