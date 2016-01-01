السنغال تفتتح أكبر محطة لتوليد الطاقة من الرياح في غرب أفريقيا

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السنغال تفتتح أكبر محطة لتوليد الطاقة من الرياح في غرب أفريقيا

افتتحت السنغال أكبر محطة لتوليد الطاقة من الرياح فى غرب أفريقيا، وذلك في إطار مساعيها للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأعلنت الشركة الوطنية للطاقة أن محطة الطاقة الجديدة ستوفر ما يصل إلى 15% من إجمالى احتياجات السنغال من الطاقة.

وتقع محطة طاقة الرياح فى نيابا ندياى على بعد 86 كيلومترا من داكار عاصمة السنغال وتبلغ طاقتها الإنتاجية 158 ميجاوات.

وقامت شركة ليكيلا البريطانية ببناء المحطة واستغرقت عملية البناء 24 شهرا.

المصدر: صدى البلد

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