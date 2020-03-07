أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 8 -3- 2020

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 8 -3- 2020

سجلت أسعار صرف العملات استقرارا ملحوظا فى مستهل تعاملات اليوم، الأحد 8 مارس 2020، وذلك بحسب متوسط أسعار العملات بالموقع الرسمي للبنك المركزى المصرى.

وسجل اليورو الأوروبي نحو 17.45 جنيه للشراء و17.56 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترلينى نحو 20.11 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع، فى حين سجل الفرنك السويسرى نحو 16.38 جنيه للشراء و16.49 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني نحو 14.57 جنيه للشراء و14.67 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصينى نحو 2.24 جنيه للشراء و2.26 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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