سجلت أسعار صرف العملات استقرارا ملحوظا فى مستهل تعاملات اليوم، الأحد 8 مارس 2020، وذلك بحسب متوسط أسعار العملات بالموقع الرسمي للبنك المركزى المصرى.
وسجل اليورو الأوروبي نحو 17.45 جنيه للشراء و17.56 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترلينى نحو 20.11 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع، فى حين سجل الفرنك السويسرى نحو 16.38 جنيه للشراء و16.49 جنيه للبيع.
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التعليقات على أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 8 -3- 2020
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