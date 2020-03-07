عيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام .. أسعار الذهب اليوم الأحد 8-3-2020 .. فيديو

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عيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام .. أسعار الذهب اليوم الأحد 8-3-2020 .. فيديو

استعرض برنامج 8 الصبح، المذاع عبر فضائية dmc، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأحد 8 -3-2020 عن أسعار الذهب .

وارتفعت أسعار الذهب ومنتجاته في نهاية تعاملات أمس السبت بمعدل جنيهين اثنين مقارنة بما كان عليه أول أمس الجمعة، بمحال الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 725 جنيها.

وسجل الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة، نحو 829 جنيها اليوم، بعد أن وصل لـ 827 جنيها أمس بزيادة بلغت جنيهين.

ووصل الجرام الواحد من عيار 18 621 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب لـ 5800 جنيه .

المصدر: صدى البلد

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