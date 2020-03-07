استعرض برنامج 8 الصبح، المذاع عبر فضائية dmc، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأحد 8 -3-2020 عن أسعار الذهب .
وارتفعت أسعار الذهب ومنتجاته في نهاية تعاملات أمس السبت بمعدل جنيهين اثنين مقارنة بما كان عليه أول أمس الجمعة، بمحال الصاغة.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 725 جنيها.
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التعليقات على عيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام .. أسعار الذهب اليوم الأحد 8-3-2020 .. فيديو
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