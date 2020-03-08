أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 8-3-2020

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 8-3-2020

صورة الخبر: أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 8-3-2020
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 8-3-2020

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 8 مارس 2020 فى سوق العبور لتجارة الجملة وخاصة مع طرح محاصيل ومنتجات العروة الشتوية للمحاصيل فى الأسواق.

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 5 و11 جنيها وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4.25 جنيه وكيلو البطاطس من 2 إلى 2.7 جنيه والبصل من 3 إلى 6 جنيهات والكوسة من 5 إلى 7 جنيهات.

فيما تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها والفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 8 جنيهات وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 7 جنيهات والفلفل "حامي" البلدي 5 إلى 7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 4 إلى 6 جنيهات والخيار الصوب من 4 لـ7 جنيهات والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضراوات فى مصر اليوم

وتراوح سعر البسلة من 7 إلى 10 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 10 إلى 12 جنيها وسجل كيلو القلقاس من 4 إلى 7 جنيهات وبلغ سعر الثوم من 4 إلى 6 جنيهات وسعر السبانخ من 3 إلى 5 جنيهات وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات وبنجر 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان البلدي 5 إلى 8 جنيهات والباذنجان الأبيض بسعر من 6 إلى 8 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم

وتراوح سعر البرتقال البلدى من 2.5 إلى 4.50 جنيه والبرتقال السكري من 2.5 إلى 4.5 جنيه والبرتقال أبو سرة من 4 إلى 7 جنيهات واليوسفي سجل نحو 7 جنيهات.

وسجل سعر التفاح سوري لبناني 18 جنيها، وعنب مستورد أصفر 15 جنيها والبلح السيوي 20 جنيها والرمان يتراوح سعره بين 5 لـ 9 جنيهات والجوافة من 4 إلى 8 جنيهات.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 8-3-2020

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22989

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434988%2F%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2583%25D9%2587%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585%2D8%2D3%2D2020&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager