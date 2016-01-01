أعلنت اللجنة الرياضية بكلية دار علوم جامعة القاهرة عن إقامة أنشطة لياقة بدنية لطالبات الكلية داخل صالة تنس الطاولة، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة الحادية عشر .
وأوضحت "اللجنة" أنه على الطالبات الراغبات في المشاركة، وتسجيل أسمائهن، التوجه إلى مشرفة النشاط الرياضي برعاية الشباب.
وفي سياق متصل أعلنت أيضا اللجنة الفنية الخاصة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة عن عقد ورشة فنية لتعليم عزف الكمانج وذلك يوم الثلاثاء المقبل في الساعة الثانية عشر ظهرا .
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التعليقات على دار علوم القاهرة تعلن عن أنشطة رياضية وفنية جديدة لطلابها.. تفاصيل
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