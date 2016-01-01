دار علوم القاهرة تعلن عن أنشطة رياضية وفنية جديدة لطلابها.. تفاصيل

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أعلنت اللجنة الرياضية بكلية دار علوم جامعة القاهرة عن إقامة أنشطة لياقة بدنية لطالبات الكلية داخل صالة تنس الطاولة، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة الحادية عشر .



وأوضحت "اللجنة" أنه على الطالبات الراغبات في المشاركة، وتسجيل أسمائهن، التوجه إلى مشرفة النشاط الرياضي برعاية الشباب.



وفي سياق متصل أعلنت أيضا اللجنة الفنية الخاصة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة عن عقد ورشة فنية لتعليم عزف الكمانج وذلك يوم الثلاثاء المقبل في الساعة الثانية عشر ظهرا .

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وأشارت إلى أن المشرفين على اللجنة الفنية المدرب محمد الاصيل والمدرب محمد حسين.وأضافت: "أنه على الطلاب الراغبين في تسجيل أسمائهم التوجه الي رعاية الشباب الخاصة بكلية دار علوم".