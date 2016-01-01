وزير التعليم يصدر قرارات استثنائية لأبناء وأسر الشهداء

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وزير التعليم يصدر قرارات استثنائية لأبناء وأسر الشهداء

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط إعفاء الطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم من الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يحصل عليها الطلاب في المدارس ، وذلك تقديرًا لجهود وتضحيات آبائهم.

وتُطبق إعفاءات الطلاب، بضوابطها المختلفة، من الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية في المدارس: المدارس الحكومية (بجميع أنواعها) ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، والمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات، وفي المدارس الرسمية الدولية، والمدارس الخاصة (عربي – لغات).

كما نص القرار على استثناء أرامل الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابون نتيجة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من قواعد الندب والنقل، بحيث يتم إلحاقهم بالعمل في أقرب مكان لمحل إقامتهم ويتم منحهم الأجازات المقررة قانونًا بدون مرتب – دون قيد – حال طلبهم، وإدراجهم ضمن الفئات أصحاب الأولوية في الترشح للبعثات التعليمية والإعارات الخارجية بعد استيفاء باقي الشروط المقررة بالقانون والقرارات الوزارية المنظمة.

المصدر: elbalad

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