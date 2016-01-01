رسميًا .. البرازيل تلغي مباراتها مع منتخب مصر الأوليمبي في الإمارات

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صورة الخبر: الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رسميًا إلغاء اللقاء الودي الذي كان من المقرر أن يجمع بين منتخب السامبا الأولمبي ومنتخب مصر الأولمبي.

وحسب ما قاله المنسق العام للمنتخبات البرازيلية برانكو في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن المباراة ستلغى خوفًا من فيروس كورونا.
وقال: "خلال معسكر الإمارات كنا سنخوض مباراتين وديتين أمام مصر وكوريا الجنوبية، لكن في الوقت الحالي هذا لم يصبح متاحًا".

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن عن اتفاقه علي خوض مباراتين وديتين للمنتخب الأوليمبي البرازيلي بكامل نجومه أمام منتخبي مصر والسعودية العربية أو كوريا الجنوبية في دولة الإمارات خلال يومى 23 و29 مارس الجارى فى فترة التوقف الدولي مارس المقبل.

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي سوف يشارك فى نهائيات أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها على مدار شهرى يوليو وأغسطس القادم بعد التتويج بلقب أمم إفريقيا الأخيرة التى أقيمت فى نهاية العام الماضى.

المصدر: elbalad

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