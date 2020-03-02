كيف يدفن الإيرانيون ضحايا فيروس كورونا.. شاهد

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صورة الخبر: ضحايا فيروس كورونا
ضحايا فيروس كورونا

تداول نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق دفن أحد ضحايا فيروس كورونا بمدينة غيلان، شمالي إيران، بعدما سيطرت حالة من الهلع على المواطنين من انتقال العدوى، حتى من المتوفين بالمرض، في ظل تفشي الفيروس بأقاليم البلاد كافة.

ونشر الناشط صاحب حساب "سكوربيون أوف إيران"، مقطع فيديو على موقع "تويتر"، يوثق إقدام عدد من المواطنين على دفن شخص توفي إثر إصابته بالفيروس، وقال: "وضع طارئ ومتأزم للموت في محافظة غيلان، فهكذا يدفن أهالي غيلان الموتى من المصابين بفيروس كورونا".

واختتم الناشط الإيراني تغريدته مخاطبا المسؤولين: "يجب عليكم أن تأخذوا هذه الكارثة بجدية؛ في ظل انتشار فيروس كورونا بأقاليم البلاد وتزايد أعداد المصابين والمتوفين بالفيروٍس".

يأتي ذلك في ظل حملات أطلقها ناشطون إيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ تدعو السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة تمنع تفشي الفيروس وانتقال العدوى لمزيد من المواطنين، حيث دعا الإيرانيون لوضع مدنهم في الحجر الصحي، لا سيما العاصمة طهران، ومدينة قُم وهي أعلى المدن الإيرانية تسجيلا لإصابات كورونا.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لكورونا، حيث سجلت حتى الآن 125 حالة وفاة وأكثر من 4750 إصابة، فيما باتت إيران بؤرة تفش للفيروس في منطقة الشرق الأوسط، بعدما سجلت أغلب دول الجوار حالات إصابة بالفيروس لمواطنين قادمين من إيران.

https://vid.alarabiya.net/2020/03/02/video32926a06/video32926a06___video32926a06_video.webm

المصدر: elbalad

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