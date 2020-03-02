تداول نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق دفن أحد ضحايا فيروس كورونا بمدينة غيلان، شمالي إيران، بعدما سيطرت حالة من الهلع على المواطنين من انتقال العدوى، حتى من المتوفين بالمرض، في ظل تفشي الفيروس بأقاليم البلاد كافة.
ونشر الناشط صاحب حساب "سكوربيون أوف إيران"، مقطع فيديو على موقع "تويتر"، يوثق إقدام عدد من المواطنين على دفن شخص توفي إثر إصابته بالفيروس، وقال: "وضع طارئ ومتأزم للموت في محافظة غيلان، فهكذا يدفن أهالي غيلان الموتى من المصابين بفيروس كورونا".
واختتم الناشط الإيراني تغريدته مخاطبا المسؤولين: "يجب عليكم أن تأخذوا هذه الكارثة بجدية؛ في ظل انتشار فيروس كورونا بأقاليم البلاد وتزايد أعداد المصابين والمتوفين بالفيروٍس".
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التعليقات على كيف يدفن الإيرانيون ضحايا فيروس كورونا.. شاهد
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