الكيوي والأناناس يساعدان على التنحيف

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الكيوي والأناناس


قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلطة من الفواكه اللذيذة و الطبيعية التي تساعد الجسم على خسارة الوزن الزائد.

فوائد هذه الخلطة:

- الكيوي من الفواكه الغنية بفيتامين سي والتي تساعد على حرق الدهون.

- تعتبر من خلطات تنحيف الجسم الطبيعية و بديل للمشروبات التي تحتوي على صودا.

- كميات السكريات فيه قليلة.

- ويساعد على تقليل كميات السعرات الحرارية التي تتناولها.

المكونات:
- شريحتان من ثمرة الأناناس.

- 3 شرائح من ثمرة الكيوي.

- كوب من الحليب (لا بأس باستبداله بالماء).

طريقة التحضير:

توضع هذه المكونات جميعها في الخلاط الكهربائي؟

ثم يسكب المشروب في أكواب دون إضافة عسل أو سكر للمشروب.

ملاحظة:

يمكنكم تناول المشروب كوجبة خفيفة بين الوجبات.

المصدر: elbalad

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