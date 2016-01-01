الكيوي والأناناس يساعدان على التنحيف



الكيوي والأناناس الكيوي والأناناس



قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلطة من الفواكه اللذيذة و الطبيعية التي تساعد الجسم على خسارة الوزن الزائد.



فوائد هذه الخلطة:



- الكيوي من الفواكه الغنية بفيتامين سي والتي تساعد على حرق الدهون.

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- تعتبر من خلطات تنحيف الجسم الطبيعية و بديل للمشروبات التي تحتوي على صودا.- كميات السكريات فيه قليلة.- ويساعد على تقليل كميات السعرات الحرارية التي تتناولها.المكونات:- شريحتان من ثمرة الأناناس.- 3 شرائح من ثمرة الكيوي.- كوب من الحليب (لا بأس باستبداله بالماء).طريقة التحضير:توضع هذه المكونات جميعها في الخلاط الكهربائي؟ثم يسكب المشروب في أكواب دون إضافة عسل أو سكر للمشروب.ملاحظة:يمكنكم تناول المشروب كوجبة خفيفة بين الوجبات.