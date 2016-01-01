الكيوي والأناناس يساعدان على التنحيف

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلطة من الفواكه اللذيذة و الطبيعية التي تساعد الجسم على خسارة الوزن الزائد.
فوائد هذه الخلطة:
- الكيوي من الفواكه الغنية بفيتامين سي والتي تساعد على حرق الدهون.
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