انتشر بين العديد من الشباب قبل كبار السن ،شيب شعر الرأس ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أكتشاف مفعول هذه العشبة الجبلية ،المهملة التي ثبت فاعليتها بالتجربة على أنها تقضي على شيب الرأس بدون صبغة .
وفقا لما نشره موقع "بولد سكاي"، فإن عشبة الروز ماري (إكليل الجبل) علاج جيد لتغطية الشعر الرمادي، فهى تساعد على استعادة لونه الطبيعي ولكن بشكل مؤقت.
طريقة الاستعمال:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على عشبة جبلية مهملة تقضي على شيب الرأس خلال أسبوع
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق