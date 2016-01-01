عشبة جبلية مهملة تقضي على شيب الرأس خلال أسبوع

آخر الأخبارالصحة والجمال › عشبة جبلية مهملة تقضي على شيب الرأس خلال أسبوع

صورة الخبر: عشبة الروز ماري
عشبة الروز ماري

انتشر بين العديد من الشباب قبل كبار السن ،شيب شعر الرأس ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أكتشاف مفعول هذه العشبة الجبلية ،المهملة التي ثبت فاعليتها بالتجربة على أنها تقضي على شيب الرأس بدون صبغة .


وفقا لما نشره موقع "بولد سكاي"، فإن عشبة الروز ماري (إكليل الجبل) علاج جيد لتغطية الشعر الرمادي، فهى تساعد على استعادة لونه الطبيعي ولكن بشكل مؤقت.

طريقة الاستعمال:

- قومي بغلي كوب ونصف من الروز مارى في الماء وكوبين من المريمية في الماء.
- اتركي الخليط لبضع ساعات ثم يقلب المحلول جيدًا.
- استخدم هذا المحلول بمثابة شطف الشعر.
- أضيفي 2 ملعقة طعام من خل التفاح إلى الخليط ثم افركيها على شعرك لمدة 4-5 مرات في الأسبوع.

المصدر: بولد سكاي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عشبة جبلية مهملة تقضي على شيب الرأس خلال أسبوع

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
76441

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434977%2F%25D8%25B9%25D8%25B4%25D8%25A8%25D8%25A9%2D%25D8%25AC%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A9%2D%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B6%25D9%258A%2D%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25A8%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A3%25D8%25B3%2D%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584%2D%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B9&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager