بادجي يقود تشكيل الأهلي أمام صن داونز



رينيه فايلر رينيه فايلر

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي المصري، تشكيل الفريق لمواجهة مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، عصر اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا، لحساب إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – أحمد فتحي.الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمود متولي.الهجوم: أليو بادجي – جيرالدو – جونيور أجاي.واستبعد فايلر الثنائي مصطفى شوبير وأحمد الشيخ من قائمة المباراة.وضمت دكة البدلاء كلا من: علي لطفي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هاني وأيمن أشرف.وكان الأهلي قد فاز ذهابا (2-0) في استاد القاهرة، ويسعى لاستكمال عملية ثأره من صن داونز، الذي أطاح به من النسخة السابقة للبطولة.