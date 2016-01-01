أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي المصري، تشكيل الفريق لمواجهة مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، عصر اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا، لحساب إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
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التعليقات على بادجي يقود تشكيل الأهلي أمام صن داونز
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