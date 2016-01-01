طريقة عمل المندي.. وصفات سهلة ولذيذة



طريقة عمل المندي طريقة عمل المندي



طريقة عمل المندى من أكثر الوصفات التى تبحث عنها الكثير من السيدات نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ، وتعد طريقة عمل المندى من الأطباق الخليجية التي تتميز بمكوناتها السهلة والصحية التى تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية.



وقد تتعدد وتختلف طريقة عمل المندى من مطبخ لأخر، فنرصد لكم من خلال هذا التقرير مجموعة من الوصفات المتنوعة والسهلة لـ طريقة عمل المندى.



طريقة عمل المندى لحم

مقادير المندي لحم

2 ملعقة كبيرة ماء الورد

½ ملعقة صغيرة الزعفران

3 كوب أرز بسمتي

1 ملعقة كبيرة كاري

2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة صغيرة هيل

½ ملعقة صغيرة شطة مجروشة

1 ملعقة صغيرة كركم

1 كيلو لحم

1 حبة بصل

6 حبة هيل

6 حبة قرنفل

6 حبة فلفل أسود

1 عود قرفة

2 ورق غار

1 ملعقة كبيرة ملح

½ كوب زيت الذرة

2 فص ثوم

1 ملعقة كبيرة زنجبيل

1 حبة بصل

1 حبة فلفل الأخضر

1 قطعة فحم

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طريقة تحضير مندى لحم-انقعي الزعفران في ماء الورد.-اغسلي الأرز وانقعيه لمدة 30 دقيقة.-في طبق صغير ضعي بهارات الكاري، البهارات المشكلة، الهيل، الشطة والكركم، قلبيه جيدا اتركيه جانبا.- في قدر ضعي اللحم واغمريه بالماء ثم دعيه يغلي وتخلصي من الشوائب التي تظهر على السطح. أضيفي البصل، الهيل، المسمار، الفلفل، القرفة، الغار والملح، دعيه على نار متوسطة إلى أن ينضج تماما. صفي اللحم واحتفظي بالمرق ساخنا. يجب أن يكون لديك 4 كوب مرق.- في قدر سخني 3 ملعقة كبيرة من الزيت، أضيفي الثوم، الزنجبيل والبصل، قلبي ليذبل قليلا ثم أضيفي نصف كمية خليط البهارات، قلبي لتختلط كل المكونات وتذبل قليلا. أضيفي اللحم وقلبيه جيدا. أبعديه عن النار.- صفي الأرز من ماء النقع، أضيفي إليه بقية البهارات ثم قلبيه ليختلط.- في قدر ضعي حوالي ربع كمية الأرز المبهر، أضيفي خليط اللحم ثم وزعيه ليصبح طبقة متساوية، وزعي فوقه بقية الأرز، ساوي السطح جيدًا ليتوزع الأرز.-بهدوء أضيفي المرق وأضيفي بقية الزيت، ضعي القدر على نار قوية ليغلي بقوة ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 30 دقيقة لينضج الأرز.- وزعي خليط الزعفران وماء الورد على المندي.- لتبخير المندي: كوني حريصة على سلامتك أثناء تنفيذ هذه الخطوة، ضعي قطعة الفحم على نار صغيرة واتركيها لتصبح جمرة، اعملي تجويف في وسط الأرز، ضعي في التجويف قطعة من ورق الأولمنيوم ثم ضعي فيها قطرات من الزيت ثم ضعي قطعة الفحم مشتعلة، ضعي غطاء القدر مباشرة للاحتفاظ بالدخان المتصاعد. أبعدي قطعة الفحم ثم قدمي المندي.طريقة عمل المندى بالفرنمقادير المندى بالفرندجاجة صغيرة أربع قطعحبهانقرنفلكمونكزبرة جافةكركمزنجبيل بودرةقرفة ناعمةكارىماء بصلزيتأرز1 كوب أرز بسمتى1 بصلة صغيرة مفرومة ناعمقرفة عيدانورق لوراحبهانقرنفلليمون أسود مجفف1 ثمرة طماطم صغيرة منزوعة البذر والقشرفلفل حارماءزيتملحفلفل أسودطريقة تحضير المندى بالفرن- تبلى الدجاجة بكل التوابل وإتركيها فى الثلاجة لمدة ساعتين- شوحى البصل المفروم فى الزيت على النار- أضيفى عيدان القرفة وورق اللورا والقرنفل الصحيح والليمون الأسود المشقوق بالسكين- أضيفى الأرز البسمتى المغسول والمصفى ثم الطماطم المفرومة وقلبى- أضيفى الماء وإتركيه ليتشرب- ضعى على الصينية طبقتين من ورق الألومنيوم وشرحيهما- رصى قطع الدجاج على أعلى الأرز وغطيه بورق ألومنيوم آخر- ضعى الأرز والدجاج فى الفرن حتى النضج وقدميهطريقةعمل المندى اليمنىمقادير المندى اليمنى4 أكواب أرز بسمتيملعقة زعفرانملعقة قرفةورق الغارحبهان حسب الرغبةملحفلفل أسودبهارات مشكلةدجاجةبصل مفروممكسرات وزبيب وصنوبرطريقة تحضير المندى اليمنى- اغسلي الأرز وانقعيه لنصف ساعة في ماء دافئ.- قطعي الدجاجة إلى ثمانية قطع- شوحي البصل في قدر كبير وعميق إلى أن يصبح لونها ذهبيًا داكنًا- أضيفي الدجاج وقلبيه حتى يصبح ذهبيًا ويبدأ في إنزال دهونه- ضعي القرفة والغار والحبهان والتوابل- ضعي بعض الماء واتركيه على نار هادئة لمدة نصف ساعة حتى تشعري أنه قد نضج تمامًا- في كوب صغير ضعي بعض الماء الدافئ وأذيبي الزعفران.- أضيفي قليل جدًا من الكمية على الدجاج وقلبي.- ارفعيه من النار وضعيه في صينية ولفيه بورق الألومنيوم وضعيه في الفرن.- في قدر آخر، ضعي 6 أكواب من الماء مع قطعتين من مكعبات الدجاج، أو 6 أكواب من المرق (يحتاج البسمتي إلى ماء أكثر من الأرز الأبيض).- تبلي الماء بما تريدين من توابل ويمكنك وضع ليمون مجفف معه- ضعي ملعقة من الزعفران على الماء- بعد الغليان أضيفي الأرز بعد تصفيته، ثم بعد الغليان اتركيه على نار هادئة- قرب النضح ضعي بقية كمية الزعفران على جانب واحد من القدر، وبذلك يكون جميع الأرز أصفر عدا بعض الأرز يصبح برتقالي اللون- قبل التقديم قلبي الأرز جيدًا لتتناغم الألوان- ضعي الأرز والدجاج عليه وزينيه بالمكسراتطريقة عمل المندى السعودىمقادير المندى السعودىكيلو أرز بسمتيمكعبين مرق دجاجملعقة صغيرة ملحربع ملعقة صغيرة قرفة4 حبات حبهانربع ملعقة صغيرة فلفل أسودورقتين غارربع ملعقة صغيرة لوميملعقه صغيرة كركمكوب لوزكوب زبيبملعقه كبيره سمنةدجاجتان مقطعينملعقة صغيرة بهارات مشكلةملعقة صغيرة زعفران2 حبة طماطمملعقتين كبار صلصلة طماطمملعقتين كبار كزبره2 قرن فلفل أخضر حار3 ملاعق كبيرة زيت زيتونفى الخلاططريقة تحضير المندى السعودى- ننقع الأرز لمدة 30 دقيقة- تتبل الدجاج بالخلطه ثم يوضع في صينية الفرن لمدة 45 دقيقة حتى ينضج- نصفي الأرز ويقلى بالسمنة ومكعب مرق الدجاج و يقلب جيدًا- نضع البهارات ثم الماء ونسويه- نقسم نصف كمية الأرز ، ثم يضاف نصف ليمونة الطعام ويخلط جيدا ثم نضيف باقى الأرز الأبيض-يزين باللوز والزبيب ونقدمه مع الدجاج المشويطريقة عمل المندي المدخنمقادير المندى المدخن-للتقديم1 كوب مكسرات وزبيب مقلي-للتدخين:1 قطعة فحم4 كوب أرز بسمتي1 ملعقة صغيرة زعفران4/1 كوب ماء الورد أو ماء الزهر4 ملعقة كبيرة زيت ذرة2 حبة كبيرة بصل مفروم2 كيلو دجاج2 عود قرفة4 قطعة ورق غار10 حب هيل صحيح10 حبة قرنفل10 حبة فلفل أسود2 قرن فلفل أخضر أنصاف2 ملعقة صغيرة ملح1 ملعقة كبيرة بهار مشكلطريقة تحضير المندى المدخن- اغسلي الأرز عدة مرات تحت الماء البارد ثم اغمريه بالماء واتركيه 15 دقيقة.-في كوب صغير ضعي الزعفران، أضيفي ماء الورد أو ماء الزهر. أتركيه جانبا-باستعمال سكين حادة أو مقص المطبخ قطعي الدجاج إلى أنصاف-في قدر متوسط الحجم ضعي الزيت وسخني على نار متوسطة، أضيفي البصل وقلبي إلى أن يصبح لونه غامق.-أضيفي قطعة دجاج وقلبيها إلى أن تصبح ذهبية اللون، أخرجيها من القدر، دعيها جانبا.أكملي بقية قطع الدجاج بنفس الطريقة.- أعيدي الدجاج في القدر وأضيفي القرفة،الغار، الهيل، المسمار، الفلفل الأسود والأخضر، الملح والبهار.- أغمري الدجاج بالماء واتركيه على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة إلى أن ينضج تماما.-أخرجي الدجاج من القدر وصفي المرق. ضعي الدجاج في صينية فرن. إشوي الدجاج تحت شواية الفرن ليصبح لونه ذهبي. إحتفظي به ساخنا.- في قدر متوسط الحجم ضعي 6 كوب من المرق، دعيه يغلي على نار قوية، صفي الأرز من الماء وأضيفي على المرق. أتركيه يغلي إلى أن تتكون ثقوب على سطحه، أضيفي خليط الزعفران. غطي القدر وخففي النار واتركي الأرز 30 دقيقة إلى أن ينضج.- ضعي الدجاج على سطح الأرز.- للتدخين: أحضري قطعة من ورق الألمنيوم ، اعمليها على شكل طبق صغير، ضعي فيها قليل من زيت الذرة وضعيها بين قطع الدجاج فوق الأرز. سخني قطعة الفحم إلى أن تصبح جمرة، ضعيها في ورقة الألمنيوم ليتصاعد البخار وأعيدي الغطاء على القدر ليتشرب الأرز نكهة الفحم. إنتظري لعدة دقائق قبل التقديم.- للتقديم: تخلصي من قطعة الفحم والورق. ضعي الدجاج جانبا. قلبي الأرز واسكبي في طبق تقديم. وزعي قطع الدجاج وزيني بالمكسرات والزبيب. قدميه مباشرةطريقة عمل المندى منال العالممقادير طريقة عمل المندى منال العالم2 كيلو دجاج1ملعقة كبيرة ملح2 عود قرفة2 حبة لومي صحيح2 ورق غار10 فص هيل10 حبة قرنفل¼ ملعقة صغيرة زعفران1 حبة كبيرة بصل مقطع أرباع-لتحمير الدجاج:¼ ملعقة صغيرة زعفران1 ملعقة كبيرة ماء الورد-لسلق الأرز:4 ملعقة كبيرة سمن أو زيت3 كوب أرز بسمتي أو مزة4 قرن فلفل أخضر2 حبة كبيرة بصل مفروم خشن½ كوب زبيبطريقة تحضير المندى منال العالم- في قدر عميق ضعي الدجاج، الملح، القرفة، اللومي، الغار، الهيل، القرنفل، الزعفران والبصل، أغمري الدجاج بالماء وضعي على نار متوسطة إلى أن تتكون الرغوة، باستعمال ملعقة ذات ثقوب تخلصي من الرغوة. دعي الدجاج على النار إلى أن ينضج تماما.-أخرجي الدجاج من المرق، صفّي المرق وتخلصي من البهارات الصحيحة.- لتحمير الدجاج: سخّني الفرن إلى درجة حرارة 200مْ. أحضري صينية فرن مناسبة.- في طبق صغير ضعي الزعفران وماء الورد، قلبي لتختلط المواد.- وزعي نصف كمية خليط الزعفران على الدجاج مع الدعك عليه ليتغظى تماما. ضعي الدجاج في الصينية، أضيفي كوب من المرق في الصينية.- ضعي الدجاج في الفرن لمدة 20 دقيقة إلى أن يصبح ذهبي اللون.- لطهي الأرز: في قدر عميق ضعي مقدار 4 كوب ونصف من المرق وأضيفي 2 ملعقة كبيرة من السمن، سخّني على نارقوية إلى أن يغلي ثم أضيفي الأرز والفلفل، دعي الأرز يغلي إلى أن تتكون على سطحه ثقوب.- في مقلاة متوسطة ضعي بقية السمن وسخني على نار متوسطة، أضيفي البصل وقلبي ليلين قليلا، أضيفي الزبيب وقلبي إلى أن تنتفخ حبات الزبيب.وزعي الخليط على سطح الأرز.- وزعي بقية خليط الزعفران وماء الورد على الأرز.- أخرجي الدجاج من الفرن وضعيه على سطح الأرز.- أحضري قطعة صغيرة من ورق الألمنيوم وضعيها في وسط الدجاج. ضعي بضع قطرات من زيت الذرة.- على نار قوية ضعي قطعة من الفحم إلى أن تصبح حمراء اللون وتصبح جمرا.- ضعي قطعة الفحم على قطعة الألمنيوم ثم غطي القدر بسرعة ليتجمع الدخان في القدر ويتشرب المندي بطعم الفحم.- أتركي الأرز على نار هادئة جدا لمدة 40 دقيقة إلى أن ينضج تماما.- تخلصي من الفحم، إرفعي قطع الدجاج وضعيها جانبا. أسكبي الأرز في طبق تقديم، وزعي الدجاج وقدمي المندي مباشرة.طريقة عمل المندى فى المنزلمقادير المندى فى المنزلفراخشعريةمرقةطماطمبصلثومزيتاعشابملحفلفلبهاراتحبهاناورنفلقرفة خشبكركمبودرة تندورىمكسراتطريقة تحضير المندى فى المنزل- نضرب كل التوابل في الخلاط البصل و الطماطم و الثوم و كركم و بودرة التندورى و القرفة و ارونفل و البهارات وتتبل بها الفراخ و تدخل الفرن-تتحمر الشعرية و تكمل سواها فى الفرن أو تسوى بالمرقة مثل الارز مع المكسرات-وعندما تنضج الفراخ تقدم مع الشعرية و تزين بالمكسرات