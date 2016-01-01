ضعف الخصوبة.. فوائد الفستق للرجال



الفستق الفستق

فوائد الفستق عديدة، نظرًا لأنه يحتوي على الدهون الصحية، بالإضافة إلى أنه مصدر جيد للبروتين والألياف ومضادات الأكسدة، وبعض العناصر الغذائية الأساسية، ومنذ 7000 عام قبل الميلاد كانت لـ فوائد الفستق شعبية كبيرة بين من المكسرات.



فوائد الفستق للجنس

ويبقى الكثير من الرجال يبحثون عن أطعمة تعزز الخصوبة لديهم، ومن أهم فوائد الفستق للجنس أنه يساهم في تقليل أعراض الضعف الجنسي عند الرجال، وذلك عبر خفض ضغط الدم، والسيطرة على الوزن، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



ويحتوي الفستق على العديد من الفوائد، وذلك لما يتضمنه من بروتينات وألياف ودهون صحية، وهو الأمر الذي يمنع الإصابة بالأمراض التي يمكن أن تتسبب في ضعف القدرة الجنسية لدى الرجال.

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وأفادت العديد من الأبحاث بأن الفستق يساهم في تحسين نسبة الكوليسترول في الدم وتحفيز تدفق الدم بشكل أفضل إلى جميع أنحاء الجسم، وبالأخص الأعضاء التناسلية عند الرجال.