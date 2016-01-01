تردد القناة الوحيدة المفتوحه لـ اذاعة مباراة الأهلي وصن داونز

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صورة الخبر: الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفا على فريق صن داونز في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عصر اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد الواقع في مدينة بريتوريا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS 1 المشفرة بينما تذاع عبر قناة سنغالية بتردد : 11900 .. الاستقطاب: أفقي ..معدل الترميز: 27500.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على مضيفه بطل جنوب أفريقيا السبت الماضي بهدفين نظيفين في إستاد القاهرة، ورغم هذا الفوز، لكن إدارة القلعة الحمراء لم ترتكن إليه كثيرًا ودرست جميع الأمور جيدا وقررت السفر مبكرًا في اليوم التالي إلى بريتوريا.

المصدر: elbalad

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