حرصت جماهير الترجي التونسي على دعم فريقها منذ اللحظة الاولي للدخول لاستاد رادس قبل مواجهته مع الزمالك في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا .
والتقطت عدسه "صدى البلد" مشهد لـ قيام جماهير الترجي برفع لافته كبرى لـ لاعب الترجي و امامه للاعب الزمالك مطروح ارضا .
ونجح الزمالك في التأهل إلي دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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التعليقات على مشاهد استفزاز جماهير الترجي لـ الزمالك .. فيديو
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