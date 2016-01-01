مشاهد استفزاز جماهير الترجي لـ الزمالك .. فيديو

آخر الأخباراخبار الرياضة › مشاهد استفزاز جماهير الترجي لـ الزمالك .. فيديو

صورة الخبر: جماهير الترجي
جماهير الترجي


حرصت جماهير الترجي التونسي على دعم فريقها منذ اللحظة الاولي للدخول لاستاد رادس قبل مواجهته مع الزمالك في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا .

والتقطت عدسه "صدى البلد" مشهد لـ قيام جماهير الترجي برفع لافته كبرى لـ لاعب الترجي و امامه للاعب الزمالك مطروح ارضا .

ونجح الزمالك في التأهل إلي دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مشاهد استفزاز جماهير الترجي لـ الزمالك .. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17149

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434968%2F%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25AF%2D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B2%2D%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%258A%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%258A%2D%25D9%2584%25D9%2580%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%2D%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager