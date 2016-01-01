تعود الأحوال الجوية للاستقرار مرة أخرى بعد الحالة المضطربة التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية، بعد العواصف الترابية والرياح على عدة مناطق وأمطار خفيفة على بعض المناطق الأخرى.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون الطقس غد، الأحد، مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة صباحا ورياح معتدلة على الوجه البحري والقاهرة.
ويكون مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويبقى دافئا على السواحل ومائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.
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التعليقات على الأرصاد تزف بشرى حول حالة طقس الغد ودرجات الحرارة على مستوى الجمهورية
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