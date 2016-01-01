قرر مجلس الوزراء الكویتي في اجتماعه الاستثنائي، أمس الجمعة، وقف حركة الطیران لمدة أسبوع مع 7 دول جديدة، منها 3 دول عربية .
ووفقا للبیان الصادر عن مجلس الوزراء، فقد تقرر وقف جمیع رحلات الطیران من وإلى بنغلادیش- الفلبین- الھند- سریلانكا- سوریا- لبنان- مصر، لمدة أسبوع.
وبحسب البیان سیمنع دخول القادمین إلى الكويت، من أي جنسیة، من حملة الإقامات الصالحة أو سمات الدخول السابقة، وكذلك المحولین من مطارات أخرى، ممن كانوا متواجدین في تلك الدول خلال الأسبوعین الماضیین، على أن یسمح لمواطني الكویت القادمین من تلك الدول الدخول للبلاد، على أن تطبق علیھم إجراءات الحجر الصحي اللازمة.
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التعليقات على الكويت توقف حركة الطيران مع 7 دول جديدة منها 3 دول عربية
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