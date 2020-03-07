هبوط حاد لبورصة تونس متأثرة بعملية «البحيرة 2» الإرهابية

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صورة الخبر: هبوط حاد لبورصة تونس متأثرة بعملية «البحيرة 2» الإرهابية
هبوط حاد لبورصة تونس متأثرة بعملية «البحيرة 2» الإرهابية

أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية اليوم الجمعة على هبوط حاد، إذ سجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" تراجعا بنسبة 1.23 بالمائة ليدرك 7025 نقطة (7112 نقطة أمس الخميس) وسط حجم تداول بـ 3.212 مليون دينار.

وأرجع مدير الاتصال ببورصة تونس للأوراق المالية لطفي الخزامي، هذا الهبوط إلى تأثر السوق بالعملية الإرهابية التي استهدفت اليوم دورية أمنية أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة.

وأغلقت السوق على تراجع اسهم 39 شركة مدرجة مقابل 19 ارتفاعا وبقاء 10 أسهم في وضع استقرار، وفق بيانات نشرت على موقع بورصة تونس.

ونفذ إرهابيان هجوما انتحاريا ظهر اليوم الجمعة استخدما فيه كمية من المتفجرات تقليدية الصنع ودراجة نارية مفخخة، وأسفر عن استشهاد شرطي وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن، وامرأة كانت تسير وقت الانفجار الذي استهدف دورية أمنية تؤمن الطريق العام قرب السفارة الأمريكية في من

المصدر: الدستور

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