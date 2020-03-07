أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية اليوم الجمعة على هبوط حاد، إذ سجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" تراجعا بنسبة 1.23 بالمائة ليدرك 7025 نقطة (7112 نقطة أمس الخميس) وسط حجم تداول بـ 3.212 مليون دينار.
وأرجع مدير الاتصال ببورصة تونس للأوراق المالية لطفي الخزامي، هذا الهبوط إلى تأثر السوق بالعملية الإرهابية التي استهدفت اليوم دورية أمنية أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة.
وأغلقت السوق على تراجع اسهم 39 شركة مدرجة مقابل 19 ارتفاعا وبقاء 10 أسهم في وضع استقرار، وفق بيانات نشرت على موقع بورصة تونس.
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التعليقات على هبوط حاد لبورصة تونس متأثرة بعملية «البحيرة 2» الإرهابية
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