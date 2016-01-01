أستراليا تطور قمرا صناعيا لتحديد مناطق المعرضة للحرائق

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أستراليا تطور قمرا صناعيا لتحديد مناطق المعرضة للحرائق

يطوّر علماء أستراليون أول قمر اصطناعي مصمم خصيصا لتوقع المناطق التي يحتمل أن تندلع فيها حرائق الغابات، وذلك بعد أشهر من تدمير النيران مساحات شاسعة من الغابات في البلاد.

وقالت الجامعة الوطنية الأسترالية، اليوم الأربعاء، إن فريقا يقوم بتصميم قمر اصطناعي "بحجم علبة أحذية" يقيس مستوى الغطاء الأرضي للغابات ومستويات الرطوبة فيها باستخدام أجهزة كشف بالأشعة دون الحمراء، ويأمل الباحثون في أن تساعد البيانات على تحديد أماكن اندلاع حرائق الغابات المحتملة وأين قد يكون من الصعب احتواؤها.

وأضافت الجامعة في بيانها "ستستخدم هذه التقنية على وجه التحديد لاكتشاف التغيرات، التي تطرأ على النباتات والأشجار الأسترالية مثل أشجار الكينا التي تتميّز بقابليتها للاشتعال".

وتخطط الجامعة لإقامة شراكة مع القطاع الخاص لإطلاق القمر الاصطناعي الجديد في مدار أرضي منخفض، ووفقا لخبيرة الاستشعار عن بعد مارتا ييبرا، سيتم مشاركة البيانات مع فرق الإطفاء، ومن المتوقع أن يتمكن العلماء من استخدام القمر الاصطناعي بعد خمس سنوات من الآن.

وخلال الصيف، شهدت أستراليا أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات على الإطلاق، أدى إلى وفاة أكثر من 30 شخصا وتدمير آلاف المنازل، والقضاء على أكثر من 10 ملايين هكتار، ويقول الباحثون إن التغير المناخي يتسبب في إطالة فصول الصيف ويجعلها أكثر خطورة (من حيث اندلاع الحرائق)، كما يتسبب في تقصير فترة فصول الشتاء ما يصعّب عملية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من حرائق الغابات.

المصدر: الدستور

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