يطوّر علماء أستراليون أول قمر اصطناعي مصمم خصيصا لتوقع المناطق التي يحتمل أن تندلع فيها حرائق الغابات، وذلك بعد أشهر من تدمير النيران مساحات شاسعة من الغابات في البلاد.
وقالت الجامعة الوطنية الأسترالية، اليوم الأربعاء، إن فريقا يقوم بتصميم قمر اصطناعي "بحجم علبة أحذية" يقيس مستوى الغطاء الأرضي للغابات ومستويات الرطوبة فيها باستخدام أجهزة كشف بالأشعة دون الحمراء، ويأمل الباحثون في أن تساعد البيانات على تحديد أماكن اندلاع حرائق الغابات المحتملة وأين قد يكون من الصعب احتواؤها.
وأضافت الجامعة في بيانها "ستستخدم هذه التقنية على وجه التحديد لاكتشاف التغيرات، التي تطرأ على النباتات والأشجار الأسترالية مثل أشجار الكينا التي تتميّز بقابليتها للاشتعال".
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التعليقات على أستراليا تطور قمرا صناعيا لتحديد مناطق المعرضة للحرائق
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