طالبت خبيرة فى الأمراض المعدية هواة قضم الأظفار بالتوقف عن هذه العادة السيئة التي يمكن أن تصيب من يقدمون عليها بفيروس كورونا الجديد المتحور.
وقالت بورى توريك خبيرة الأمراض المعدية في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك إن قضم الأظفار يزيد من مخاطر دخول الجراثيم في الفم بما فى ذلك نقل العدوى بفيروس كورونا.
وأضافت أن كميات كبيرة من البكتيريا والفيروسيات والقاذورات يمكن أن تتجمع أسفل الأظفار وبالتالي تنتقل لجسم الإنسان في حالة الاعتياد على قضم الأظفار.
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التعليقات على احذر.. عادة يومية تهدد بالإصابة بكورونا
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