احذر.. عادة يومية تهدد بالإصابة بكورونا

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احذر.. عادة يومية تهدد بالإصابة بكورونا

طالبت خبيرة فى الأمراض المعدية هواة قضم الأظفار بالتوقف عن هذه العادة السيئة التي يمكن أن تصيب من يقدمون عليها بفيروس كورونا الجديد المتحور.

وقالت بورى توريك خبيرة الأمراض المعدية في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك إن قضم الأظفار يزيد من مخاطر دخول الجراثيم في الفم بما فى ذلك نقل العدوى بفيروس كورونا.

وأضافت أن كميات كبيرة من البكتيريا والفيروسيات والقاذورات يمكن أن تتجمع أسفل الأظفار وبالتالي تنتقل لجسم الإنسان في حالة الاعتياد على قضم الأظفار.

وفي الوقت نفسه، طالبت بورى توريك الأشخاص بتجنب لمس الوجه إلى أقصى قدر ممكن خاصة في حالة عدم التمكن من غسيل اليدين لتجنب الإصابة بالفيروس.موضحة أنه في كل مرة يقدم المرء على لمس الوجه وخاصة الفم والأنف والعينين ينقل كل الجراثيم بما فيها فيروس كورونا ويمكنه أن يصاب بالعدوى.

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المصدر: الدستور

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