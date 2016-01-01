

كوستاريكا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا كوستاريكا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت كوستاريكا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا تم تشخيصها لدى سائحة أمريكية كانت وصلت في الأول من مارس إلى هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.



ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم، السبت، عن وزير الصحة دانيال سالاس قوله إن المريضة البالغة من العمر 49 عاما وضعت في عزلة مشددة داخل فندق في سان خوسيه مع زوجها الذي كان على اتصال في نيويورك بأشخاص يعانون من الفيروس.



وأضاف أنه ينتظر صدور نتائج تحليلات أجريت لخمسة أشخاص كانوا على اتصال بالزوجين.