استقر سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم، السبت 7-3-2020، ليسجل متوسط سعر صرفه بالبنك المركزي المصري نحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
وجاء أدنى سعر صرف للدولار ببنك الإسكندرية ليسجل 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، بينما وصل سعر صرف الدولار ببنوك "الأهلي، مصر، قناة السويس، المصري الخليجي، المصرف المتحد" إلى نحو 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك "العربي الأفريقي الدولي، والاستثمار العربي، والتجاري الدولي" نحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
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التعليقات على أسعار الدولار اليوم السبت 7-3-2020
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