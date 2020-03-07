أسعار الدولار اليوم السبت 7-3-2020

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أسعار الدولار اليوم السبت 7-3-2020

استقر سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم، السبت 7-3-2020، ليسجل متوسط سعر صرفه بالبنك المركزي المصري نحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وجاء أدنى سعر صرف للدولار ببنك الإسكندرية ليسجل 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، بينما وصل سعر صرف الدولار ببنوك "الأهلي، مصر، قناة السويس، المصري الخليجي، المصرف المتحد" إلى نحو 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك "العربي الأفريقي الدولي، والاستثمار العربي، والتجاري الدولي" نحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر صرف الدولار ببنوك "الأهلي الكويتي، وبلوم، والعربي الدولي، والكويت الوطني، والتنمية الصناعية، والتعمير والإسكان، ومصر إيران للتنمية، واتش اس بي سي، والبركة، وعودة، وكريدي أجريكول" إلى 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع.

ووصل أعلى سعر صرف للدولار بمصرف أبوظبي إلى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع

المصدر: صدى البلد

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