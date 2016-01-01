لامبورجيني افنتادور.. سيارات شرطة دبي الأفخم في العالم.. فيديو وصور

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صورة الخبر: لامبورجيني افنتادور.. سيارات شرطة دبي الأفخم في العالم.. فيديو وصور
لامبورجيني افنتادور.. سيارات شرطة دبي الأفخم في العالم.. فيديو وصور

يترسخ في اذهاننا ان الشرطة الامريكية تمتلك في اسطولها افخم سيارات علي مستوي العالم لكن الحقيقة غير ذلك بشهادة موسوعة جينيس العالمية، حيث تمتلك شرطة دبي افخم و اسرع سيارات وكانت اخرها سيارة لامبورجيني افنتادور lamborghini aventador ,

السيارة ماركة لامبورجيني Lamborghini Aventador SVJ، ويصل موديل 2020 منها إلى 8 ملايين و250 ألف جنيه مصري ويتوفر منها 800 نسخة، وتعمل بمحرِك V12بقوة 770 حصانًا، وعزم دوران 620 نيوتن. متر، وبمعدل تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 2.9 ثانية، لتصل السرعة القصوى لها إلى 346 كم / ساعة.

تليها بوجاتي فيرون و هي من اصل 14 سيارة فقظ حول العالم التي تصل سرعتها القصوي الي 410 كم في الساعة والتي يصل سعرها الي 24 مليون جنية مصري .

اسطول سيارات شرطة دبي يضم ايضا سيارة بينتلي كونتينتال bentley continental gt و بورش باناميرا porsche panamera و استون مارتن aston martin 77 و هي نسخة من 77 نسخة فقط حول العالم و بي ام دبليو bmw i8 .

صورة الخبر: لامبورجيني افنتادور.. سيارات شرطة دبي الأفخم في العالم.. فيديو وصور

المصدر: صدى البلد

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