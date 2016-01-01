يترسخ في اذهاننا ان الشرطة الامريكية تمتلك في اسطولها افخم سيارات علي مستوي العالم لكن الحقيقة غير ذلك بشهادة موسوعة جينيس العالمية، حيث تمتلك شرطة دبي افخم و اسرع سيارات وكانت اخرها سيارة لامبورجيني افنتادور lamborghini aventador ,
السيارة ماركة لامبورجيني Lamborghini Aventador SVJ، ويصل موديل 2020 منها إلى 8 ملايين و250 ألف جنيه مصري ويتوفر منها 800 نسخة، وتعمل بمحرِك V12بقوة 770 حصانًا، وعزم دوران 620 نيوتن. متر، وبمعدل تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 2.9 ثانية، لتصل السرعة القصوى لها إلى 346 كم / ساعة.
تليها بوجاتي فيرون و هي من اصل 14 سيارة فقظ حول العالم التي تصل سرعتها القصوي الي 410 كم في الساعة والتي يصل سعرها الي 24 مليون جنية مصري .
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التعليقات على لامبورجيني افنتادور.. سيارات شرطة دبي الأفخم في العالم.. فيديو وصور
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