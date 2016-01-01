

أسعار تويوتا في الإمارات اليوم.. صور أسعار تويوتا في الإمارات اليوم.. صور

تتفاوت أسعار السيارات في الامارات من موديل لآخر، ويهتم المستهلك بمتابعتها.



ونعرض فى التقرير التالى، بيانات الأسعار هناك خصوصا بعد ازمة فيروس كورونا المستجد و تأثيرة علي حركة البيع و الشراء .



وفي هذا السياق نعرض لكم بيان أسعار تويوتا في الامارات اليوم .



تويوتا يارس

toyota yaris تبداء من 58,700 درهم إماراتي حتي 79,900 لأعلي فئة



تويوتا كورولا 2020

toyota corolla 2020 تبداء من 71,900 درهم إماراتي حتي 95,900 لأعلي فئة



تويوتا كامري 2020

toyota camry تبداء من 114,000 درهم إماراتي حتي 122,500 لأعلي فئة



تويوتا فورتشنر

toyota fortuner تبداء من 124,900 درهم إماراتي حتي 159,900 لأعلي فئة



تويوتا 86 2020

toyota 86 بسعر 116.500 درهم إماراتي



تويوتا انوفا

toyota innova تبداء من 99,650 درهم إماراتي حتي 109,200 لأعلي فئة