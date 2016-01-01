تتفاوت أسعار السيارات في الامارات من موديل لآخر، ويهتم المستهلك بمتابعتها.
ونعرض فى التقرير التالى، بيانات الأسعار هناك خصوصا بعد ازمة فيروس كورونا المستجد و تأثيرة علي حركة البيع و الشراء .
وفي هذا السياق نعرض لكم بيان أسعار تويوتا في الامارات اليوم .
تويوتا يارس
toyota yaris تبداء من 58,700 درهم إماراتي حتي 79,900 لأعلي فئة
تويوتا كورولا 2020
toyota corolla 2020 تبداء من 71,900 درهم إماراتي حتي 95,900 لأعلي فئة
تويوتا كامري 2020
toyota camry تبداء من 114,000 درهم إماراتي حتي 122,500 لأعلي فئة
تويوتا فورتشنر
toyota fortuner تبداء من 124,900 درهم إماراتي حتي 159,900 لأعلي فئة
تويوتا 86 2020
toyota 86 بسعر 116.500 درهم إماراتي
تويوتا انوفا
toyota innova تبداء من 99,650 درهم إماراتي حتي 109,200 لأعلي فئة
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التعليقات على أسعار تويوتا في الإمارات اليوم.. صور
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