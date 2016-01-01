كشفت شركة نيسان اليابانية عن الموديل الجديد من السيارة الأشهر في مصر، نيسان صني 2020، رغم قيام الوكيل في مصر بعرض نيسان صني 2020 بنفس شكلها منذ عام 2013.
وتلاحظ أن تصميم السيارة نيسان صني 2020 الجديد يشبه تصميم السيارة nissan sentra .
وجاء الموديل الجديد من السيارة نيسان صني 2020، مختلفا بشكل كبير يشبه إلى حد كبير نيسان سنترا مع عجلات ألومنيوم جديدة تزيد من الجانب الرياضي في السيارة.
كما تتوفر السيارة نيسان صني 2020 بمحرك 1600 سي سي بنزين بقوة 124 حصان متصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك CVT.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على بعد طرحها عالميا.. مصر تنتظر نيسان صني 2020 nissan sunny الشكل الجديد.. صور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق