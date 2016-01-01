

فيديو:كوكب يهدد الأرض ودخان يتصاعد.. نكشف حقيقة شائعتين ارتبطتا بإغلاق الحرم المكي.. فيديو:كوكب يهدد الأرض ودخان يتصاعد.. نكشف حقيقة شائعتين ارتبطتا بإغلاق الحرم المكي..

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" مقاطع فيديو، قالوا إنها ظواهر تمثل الغضب الإلهي بعد الوقف المؤقت لموسم العمرة ومنع الطواف حول الكعبة المشرفة، وهي الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، إلى جانب العديد من الإجراءات الأخرى، والتي حازت على إعجاب منظمة الصحة العالمية في هذا الإطار.



الفيديو الأول يزعم مروجوه أنه يمثل ظهور كوكب قريب جدا من الأرض ظهر في سماء المملكة العربية بعد قرار منع الطواف في صحن الحرم المكي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.