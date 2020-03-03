تمارين رياضية لتقوية العضلات وحرق الدهون.. فيديو

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تمارين رياضية لتقوية العضلات وحرق الدهون.. فيديو

قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم وتقوية عضلات الكتف، وتساعد على حرق الدهون بشكل كبير، وكيفية اختيار الكابتن الخاص بمتابعة تمارينك والجيم المناسب لك.

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج على قناة "صدى البلد" اليوم، السبت، أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.

وأكد أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وقال خبير اللياقة البدنية إن هناك بعض الأشياء التى يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، ومن والمهم أن تكون عضلات الجسم متوازنة.



وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

المصدر: صدى البلد

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