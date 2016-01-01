واشنطن: مصابان بكورونا شاركا في مؤتمر آيباك السنوي بحضور بنس وبومبيو

آخر الأخبارعلم وتقنية › واشنطن: مصابان بكورونا شاركا في مؤتمر آيباك السنوي بحضور بنس وبومبيو

صورة الخبر: واشنطن: مصابان بكورونا شاركا في مؤتمر آيباك السنوي بحضور بنس وبومبيو
واشنطن: مصابان بكورونا شاركا في مؤتمر آيباك السنوي بحضور بنس وبومبيو

كشفت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "آيباك"، عن أن اثنين من الذين شاركوا في مؤتمرها السنوي الكبير في العاصمة الأمريكية واشنطن قبل أيام، كانا مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة ، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم السبت ـ "لقد أكدنا أن اختبارات فيروس كورونا لاثنين على الأقل من المشاركين بالمؤتمر قدما من نيويورك جاءت إيجابية"، مشيرة إلى أنه على تواصل دائم مع السلطة الصحية في ويستشيستر في ولاية نيويورك ومع العاصمة الفيدرالية بشأن هذا الموضوع.

وكان الآلاف قد حضروا المؤتمر وسط واشنطن بين الأول والثالث من مارس، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وعدد كبير من أعضاء الكونجرس.

المصدر: صدى البلد

أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على واشنطن: مصابان بكورونا شاركا في مؤتمر آيباك السنوي بحضور بنس وبومبيو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
77914

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434934%2F%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25B7%25D9%2586%2D%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%2D%25D8%25A8%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%2D%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25A7%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D9%2585%25D8%25A4%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25B1%2D%25D8%25A2%25D9%258A%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2583%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2586%25D9%2588%25D9%258A%2D%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25B1%2D%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25B3%2D%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2588&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager