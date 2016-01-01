أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السب، أن سائحا فرنسيا تم تشخيص إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 22 مصابا بالفيروس.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان مقتضب "إصابة سائح فرنسي في إسرائيل بفيروس كورونا".
ومنذ قليل، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع أكثر من 1262جنديًا في الحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.
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التعليقات على إسرائيل تعلن حصيلة جديدة لمصابي فيروس كورونا
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