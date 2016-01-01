إسرائيل تعلن حصيلة جديدة لمصابي فيروس كورونا



فيروس كورونا فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السب، أن سائحا فرنسيا تم تشخيص إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 22 مصابا بالفيروس.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان مقتضب "إصابة سائح فرنسي في إسرائيل بفيروس كورونا".



ومنذ قليل، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع أكثر من 1262جنديًا في الحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

قد يعجبك أيضا...

والأربعاء الماضي، حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، من أن البلاد تقف أمام مرحلة جديدة بعد إصابة ثلاثة إسرائيليين آخرين بفيروس كورونا المستجد.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، على المسافرين القادمين من خمس دول أوروبية بالإضافة إلى إيطاليا.وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الصحة الإسرائيلية "سنطلب من جميع المسافرين القادمين من فرنسا، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، والنمسا الشروع بعزل أنفسهم".وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق الأسبوع الماضي فرض تدابير مماثلة على القادمين من إيطاليا.