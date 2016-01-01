أفضل علاج للإمساك للرضع والأطفال والحوامل



أفضل علاج للإمساك للرضع أفضل علاج للإمساك للرضع

يشكو الكثير من من الإمساك والصعوبة في التبرز ولذلك يجب أن تتعرف كل أم، على علاج الإمساك ، عند الأطفال الذي قد يكون مختلفا عن الرضع، كما تعاني بعض الحوامل من هذه المشكلة ونقدم لكي اليوم علاج الإمساك للحامل والأطفال.



علاج الإمساك عند الأطفال

قد يوصي طبيب طفلك بإعطاء طفلك حقنة شرجية أو ملين للمساعدة في علاج الإمساك عند الاطفال معظم المسهلات عبارة عن أدوية بدون وصفة طبية عن طريق الفم حتى تكون حركات الأمعاء لدى طفلك طبيعية.



كما يوصي الاطباء بإيقاف الملين بمجرد أن يحصل طفلك على عادات غذائية وأمعاء أفضل.. لعلاج الامساك للاطفال يجب عدم إعطاء ملين للطفل إلا إذا طلب منك الطبيب القيام بذلك.

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إذا كان طفلك يتناول دواءً أو وصفة طبية بدون وصفة طبية أو مكملًا يمكن أن يسبب الإمساك ، وهذا يتعارض مع علاج الامساك للاطفال فقد يوصي بإيقافه أو تغيير الجرعة أو التحول إلى دواء آخر. تحدث إلى طبيب طفلك قبل إيقاف أي أدوية.علاج الإمساك للأطفاليمكنك المساعدة في منع الإمساك لدى طفلك بنفس الأشياء التي تعالج الإمساك وتعد هذه الطريقة هي الطريقة الافضل لعلاج الامساك للاطفال وهي :وفر ما يكفي من الألياف في نظام طفلك الغذائياجعل طفلك يشرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى التي تساعد علي علاج الامساكاصنعي حركة الأمعاء جزءًا من روتين طفلكتعرف على المزيد حول كيفية المساعدة في منع الإمساك لدى طفلك عن طريق تغيير ما يأكله ويشربه.علاج الإمساك للرضعإذا لاحظت علامات الإمساك ، يمكنك تجربة العديد من الاستراتيجيات لتقديم إغاثة طفلك والذي يكون افضل علاج الامساك للرضع وتشمل هذه:تبديل الحليبإذا كان طفلك يرضع من الثدي ، يمكنك محاولة تعديل نظامك الغذائي. قد يكون طفلك حساسًا لشيء تأكله ، وقد يسبب الإمساك ، على الرغم من أن هذا غير شائع.قد يستفيد الأطفال الذين تلقوا الزجاجة من نوع آخر من الصيغة ، على الأقل حتى يتم مسح الإمساك. الحساسية لبعض المكونات يمكن أن تسبب الإمساك.استخدام الأطعمة الصلبةبعض الأطعمة الصلبة يمكن أن تسبب الإمساك ، ولكن يمكن للآخرين أيضًا تحسينه. إذا بدأت مؤخرًا في تغذية الأطعمة الصلبة لطفلك ، فحاول إضافة بعض الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل:بروكليإجاصالخوخالخوختفاح بدون جلدبدلًا من الحبوب المكررة أو الأرز المنفخ ، تقدم الحبوب المطبوخة ، مثل الشعير والشوفان أو الكينوا. يضيف الخبز الكامل الحبوب والبسكويت وحبوب النخالة أيضًا الكثير من المواد السائبة إلى البراز ، مما قد يساعد في إزالة الإمساك.استخدام الأطعمة المهروسةإذا كان عمر طفلك أكثر من ستة أشهر ولم ينتقل بعد إلى الأطعمة الصلبة ، جرب بعض الأطعمة المذكورة أعلاه في شكله المهروس.ضع في اعتبارك أن الفواكه والخضروات تحتوي على الكثير من الألياف الطبيعية التي تضيف الجزء الأكبر إلى براز طفلك. بعضها أفضل من غيرها في المساعدة في تحفيز حركة الأمعاءعلاج الإمساك للحاملإذا كنت حاملًا ، فمن المحتمل أن تكون قد عانيت من هذه العلامات الثلاث المألوفة للإمساك. التغيرات الهرمونية والضغط على الرحم والحديد في الفيتامينات قبل الولادة هي المسؤولة والتي تحتاج لعلاج الامساك للحاملتؤدي زيادة هرمون البروجسترون أثناء الحمل إلى استرخاء عضلات الجسم. يتضمن أمعاءك. والأمعاء المتحركة أبطأ يعني الهضم البطيء. هذا يمكن أن يؤدي إلى الإمساكالإمساك شائع أثناء الحمل. ستعاني حوالي ثلاث من بين أربع نساء حوامل من الإمساك ومشاكل أخرى في الأمعاء في مرحلة ما ، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة أكتا أوبستريتشيا إي جينكولوجيكا الاسكندنافية.من حبوب منع الحمل إلى العلاجات الطبيعية ، هناك مجموعة كاملة من العلاجات المتاحة للتخفيف من الإمساك.ولكن عندما يتعلق الأمر بالحمل ، يتقلص عدد الحلول.هذه العلاجات الخمسة آمنة للحمل.اتباع نظام غذائي غني بالألياف يساعد في منع الإمساك. كما أنها تزود النساء الحوامل بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.يجب على النساء الحوامل محاولة استهلاك 25 إلى 30 غراما من الألياف الغذائية كل يوم للبقاء بانتظام وصحية.تشمل الخيارات الجيدة الفواكه الطازجة والخضروات والفاصوليا والبازلاء والعدس وحبوب النخالة والخوخ والخبز الكامل الحبوب.جربي قطع بعض التوت والتفاح والموز والتين والفراولة للحصول على سلطة فواكه منعشة، أو يمكنك تحميص بعض الذرة الحلوة والجزر للحصول على طبق جانبي لذيذ.