نوع غير متوقع من الفواكه يعالج أمراض القلب ويحمي من السكري



فوائد التفاح فوائد التفاح



نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري الصحة والتغذية، منشورا جديدا عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك، ويحتوى على أهم فوائد التفاح الأحمر على الجسم وهى..



١- يساهم في تقوية صحة الجهاز المناعي وفعاليته في محاربة مسببات المرض المختلفة



٢- يساهم في تعزيز صحة العينين

قد يعجبك أيضا...

٣- يساهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين٤- يساهم في الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني٥- يساهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان٦- يساهم في عملية خفض الوزن إذ يدخل أغلب الحميات الغذائية٧- له دور مهم في تقوية العظام والأسنان٨- يساهم في تنقية الكبد من السموم