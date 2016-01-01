نوع غير متوقع من الفواكه يعالج أمراض القلب ويحمي من السكري

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صورة الخبر: فوائد التفاح
فوائد التفاح


نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري الصحة والتغذية، منشورا جديدا عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك، ويحتوى على أهم فوائد التفاح الأحمر على الجسم وهى..

١- يساهم في تقوية صحة الجهاز المناعي وفعاليته في محاربة مسببات المرض المختلفة

٢- يساهم في تعزيز صحة العينين

٣- يساهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين

٤- يساهم في الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

٥- يساهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان

٦- يساهم في عملية خفض الوزن إذ يدخل أغلب الحميات الغذائية
٧- له دور مهم في تقوية العظام والأسنان

٨- يساهم في تنقية الكبد من السموم

المصدر: elbalad

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