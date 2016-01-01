نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري الصحة والتغذية، منشورا جديدا عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك، ويحتوى على أهم فوائد التفاح الأحمر على الجسم وهى..
١- يساهم في تقوية صحة الجهاز المناعي وفعاليته في محاربة مسببات المرض المختلفة
٢- يساهم في تعزيز صحة العينين
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التعليقات على نوع غير متوقع من الفواكه يعالج أمراض القلب ويحمي من السكري
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