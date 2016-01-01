شاهد | ملخص وأحداث مباراة الزمالك والترجي التونسي وتأهل الابيض

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تأهل فريق الكرة الاول بنادي الزمالك الي دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وذلك بالفوز على فريق الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدفين مجموع المباراتين، حيث فاز الزمالك في مباراة الذهاب بثلاثة اهداف مقابل هدف، وهزم في الاياب بهدف وحيد.



**الشوط الاول



قبيل انطلاق المباراة رفعت جماهير نادي الترجي التونسي لافتات لتحفيز لاعبيها حيث قالت الجماهير للاعبين :" فقط الرجال العظام من يصنعون التاريخ.. كونو منهم".

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كما قالت الجماهير للاعبين :" الثأنر والانتقام من شيم الرجال.. والظلم والخيانة من شيم الانذال".بدأت المباراة بتهديد من نادي الزمالك في الدقيقة 2 وذلك بتسديدة من جانب اشرف بن شرقي الا ان الحارس معز بن شريفيه نجخ في التصدي لها.وكاد فريق الترجي ان يشكل اول خطورة له بعدها، وذلك بتمريرة خلف محمد عبدالشافي، الا انها احتسبت تسلل على مهاجم الترجي.واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بعد لمسة يد على محمود علاء، وسددها بلال بن ساحه.وعقب ركلة الجزاء نشبت مشادة بين بلال بن ساحة و طارق حامد بسبب منع الاخير مهاجم الترجي من الحصول على الكرة وهو ما جعل الحكم يمنح الثنائي البطاقة الصفراء.واحتفلت جماهير الترجي بقوة بعد المباراة مستخدمه الشماريخ وهو ما جعل يوجد ضباب يغطي ارجاء الملعب.وحاول فريق الزمالك السيطرة والاحتفاظ بالكرة عقب الهدف لمدة 5 دقائق وذلك لامتصاص حماس لاعبي الترجي، حتى الدقيقة 10.وكاد الترجي يشكل خطرا جديدا بالدقيقة 10 بعد هجمة مرتدة من جانب الترجي، الا ان احمد السيد زيزو تمكن من اخراج الكرة رمية جانبيه.وسيطر فريق الترجي على فعاليات المباراة وحاول ان يضغط في احدى الهجمات عن طريق حمدي الهوني، وذلك لتسجيل الهدف الثاني، الا ان حازم امام تمكن من السيطرة عليها.وارتكب محمود علاء خطأ جديدا في اعادة الكرة الي محمد ابوجبل، الا ان الاخير تمكن من الحصول عليها بالدقيقة 17.واضطر حكم المباراة الي ايقاف المباراة وذلك بسبب سقوط مصطفى محمد على ارض الملعب مصابًا مطالب بدخول الجهاز الطبي للفريق الابيض لاسعافه بالدقيقة 19.وفي الدقيقة 20 احتسب الحكم خطأ على مصطفى محمد بعد دخول قوي من على احد مدافعي فريق الترجي التونسي.وكاد محمد ابوجبل ان يكلف فريقه هدفا جديدا وذلك بعدما ارتبك في الامساك بالكرة داخل منطقة الجزاء.وكانت اول خطورة للزمالك بعرضية من جانب محمد عبدالشافي بالدقيقة 25 الا انها لم تجد اي رأسية من مهاجمي الزمالك.وبالدقيقة 32 طالب ايهاب المباركي الحصول على ركلة جزاء ثانية بعد تدخل من جانب اشرف بن شرقي.وبالدقيقة 35 احتسب الحكم ركلة حرة الي الزمالك، الا ان الدفاع تمكن من السيطرة عليها.وسادت حالة من الهدوء على المباراة وذلك وسط استحواذ متبادل بين الفريقان ولكن دون تشكيل خطورة علىمرمى اي منهما.واحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع سيطر فيهم فريق الترجي التونسي على الكرة، دون اي خطورة على مرمى الزمالك.** الشوط الثانيواصل فريق الترجي التونسي تقدمه على منافسه الزمالك بهدف دون رد بالمباراة التي تجمعهم بالوقت الحالي باستاد رادس في اطار اياب دور الـ16 من دوري ابطال افريقيا.وبدأ الترجي التونسي الشوط الثاني بضغط قوي ومرواغة داخل منطقة الجزاء من حمدي الهوني، الا ان محمود علاء تمكن من تشتيت الكرة خارج منقطة الجزاء.وكاد الترجي قريب من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48 وذلك بعد تمريرة بينيه من اوتارا وعرضية من حمدي الهوني، الا ان الحارس محمد ابوجبل تمكن من اخراج الكرة بعيد عن منطقة جزاء الزمالك.واحتسب الحكم ركلة حرة على الزمالك بعد تدخل من جانب فرجاني ساسي على احد لاعبي الترجي التونسي، الا انها لم تشكل اي خطورة على مرمى حارس الزمالك محمد ابوجبل.وكاد فريق الترجي قريب من هدف التعادل بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء، الا ان الحكم احتسبها تسلل على الترجي التونسي.وفي الدقيقة 62 كانت اول تسديدة من نادي الزمالك في الشوط الثاني وذلك من جانب اشرف بن شرقي، تصدى لها معز بن شريفية.وكاد نادي الزمالك ان يتسقبل الهدف الثاني بعد مرواغة من جانب حمدي الهوني وتسديدة قوية، الا ان الحارس محمد ابوجبل نجح في التصدي لها ببراعة بالدقيقة 69.وفي الدقيقة 73 تلقى محمود علاء بطاقة صفراء وذلك بعدما ارتكب خطأ خطير ضد حمدي الهوني، الا انها لم تشكل خطورة على مرمى الزمالك.وكاد الترجي قريب من تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 78، الا انا كانت بعيدة عن مرمى الحارس محمد ابوجبل.وفي الدقيقة 80 اجرى باتريس كارتيرون اول تبيدلاته بدخول كابنجو كاسونجو وخروج مصطفى محمد.وحاول فريق الترجي التونسي السيطرة على المباراة، الا ان خط وسط الزمالك نجح في السيطرة على الكرة.واجرى الزمالك تبديله الثاني بدخول محمد حسن وخروج يوسف اوباما.