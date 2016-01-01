

القصة الكاملة لباخرة كورونا بين الأقصر وأسوان القصة الكاملة لباخرة كورونا بين الأقصر وأسوان



أعلنت وزارة الصحة ظهر اليوم عن اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا بباخرة نيلية قادمة من أسوان للأقصر ولم تظهر عليها أى أعراض.



التحرك السريع من أجهزة الدولة وخاصة وزارة الصحة بالتعاون مع أجهزة الأمن ، جعل السيطرة على انتشار الفيروس سهلا بعد تنفيذ كافة إجراءات الكشف والعزل.



وصلت الباخرة إلى مرسى محافظة الأقصر فى تمام الساعة 11 صباح اليوم، وتم عزل الباخرة عن جميع البواخر المتواجدة بنفس المرسي مع تكثيف التواجد الأمني حول المرسي والباخرة.

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وأكدت الصحة أن المصابين اثنان من الأجانب و10 من العاملين المصريين من نفس الباخرة، وقد تم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية مشددة، عن طريق منع دخول وخروج أى شخص من الباخرة حتى يتسنى منع انتشار المرض، موضحا بأنه تم عزل المصابين داخل الباخرة وجار التعامل معهم.وأضافت أنه من المقرر وصول الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اليوم إلى الأقصر لمتابعة الحالات موضحا أنه هناك احتمالات بعزل المصريين بمستشفى حميات الأقصر والأجانب لم يتم الإفصاح حتى الآن إلى أى مستشفى سوف يتم عزلهم بها.واستعدت محافظة الأقصر للتصدي لـ فيروس كورونا، من خلال تجهيز ثلاث سيارات إسعاف تنتشر فى أنحاء مدينة الأقصر وهى سيارات ذاتية التعقيم مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بأي فيروس معدي، والسيارات معقمة ذاتيا ويوجد بها وحدة رعاية مركزة ومجهزة بكافة الأجهزة الوقائية والتى تشمل الزي الطبي المعقم شامل الأقنعة والقفازات وغطاء الرأس تجهيز مستشفى حميات الأقصر التى تقع بمنطقة "الحبيل" لاستقبال فيها حالات العزل.وعلم " صدى البلد " بأن الباخرة النيلية التى تم اكتشاف الـ 12 حالة إصابة بفيروس كورونا فور وصولها لمحافظة الاقصر قادمة من أسوان، من مستوى الخمس نجوم وتحتوى على 5 طوابق حيث تحركت فجر اليوم من أمام أحد المراسى السياحية بكورنيش النيل بأسوان متجهه فى رحلتها النيلية بالإبحار إلى الأقصر، وكان على متنها مجموعة من السائحين من جنسيات مختلفة، بجانب العاملين بالفندق العائم.وكان الفوج السياحى الذى تقله الباخرة السياحية زار المناطق السياحية المختلفة بأسوان منها معبدا كوم امبو وادفو، ثم التوجه إلى الأقصر لاستكمال رحلتهم السياحية حيث وصلت فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.وفور تحرك الباخرة التى تقل على متنها مجموعة من العاملين لم تظهر عليهم أى أعراض للفيروس، فيما ظهرت عليهم بعض أعراض الإعياء أثناء رحلة الإبحار بمياه النيل، وبمجرد وصولهم للأقصر تم عزل الباخرة عن جميع البواخر المتواجدة بالمرسى.وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.وأكد «مجاهد» أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل الـ (pcr) لهم في اليوم الـ١٤ أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة إيجابية لـ فيروس كورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.وأضاف «مجاهد» أنه جارٍ تحويل الـ١٢ حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جارٍ إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.وأكد مصدر بمحافظة الاقصر انه تم تجهيز مرسي خاص بمنطقة البغدادى لعزل الباخرة التى يوجد بها 12 حالة اصابة بفيروس " كورونا " وتم تعقيم المرسي وإبعاد جميع البواخر منه، مشيرا إلى انه تم فرض الحجر الصحي على المصابين داخل الباخرة.كما شهد مستشفى الحجر الصحي بمدينة النجيلة بمطروح حالة من التأهب والاستعداد لاستقبال ١٢ حالة إصابة جديدة حاملة لفيروس كورونا .وتسود حالة من الترقب للعاملين بالحجر الصحي بمستشفى النجيلة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي أعلنتها وزارة الصحة والسكان المصرية.وعن طبيعة الحركة والحياة ، قال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية، إنه حتى الآن لم تصدر أى تعليمات سواء من مجلس الوزراء أو وزارتى الصحة والثقافة بإلغاء المهرجان أو تأجيله حتى الآن، وأنه حال صدور تعليمات بوقف الفعاليات سيتم تنفيذها.وأضاف لـ "صدى البلد"، أنه حتى الآن الفعاليات ستتم فى موعدها، وانطلاق المهرجان سيكون فى موعده تمام الخامسة مساء من معبد الأقصر بحضور 25 فنانا وفنانة، موضحا أن الحالات المصابة بـ فيروس كورونا محاصرة فى مكان بعيدا عن المهرجان وضيوفه.وفي نفس السياق أطلقت مديرية الصحة بأسوان مجموعة من الفرق للقيام بإجراءات تعقيم وكشف على العاملين بالفنادق السياحية النيلية والمتحركة والدهبيات وأصحاب المراكب وأصحاب البازارات السياحية، تحت إشراف من الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى.وقال عادل باسيلي، مالك شركة السياحة المسؤولة عن مركب "a sara"، الذى اكتشفت على متنه 12 حالة مصابة بفيروس كورونا، إنه موجود خارج مصر منذ 3 أسابيع، موضحا أنه لا يعلم كافة التفاصيل بخصوص المركب.وأشار إلى أنه سيعود بعد يومين لمتابعة الموقف، حيث يخضع المركب حاليا لإجراءات الحجر الصحية لكل من عليها من زبائن.وأكد مصدر بجامعة الأقصر، أن الدراسة مستمرة بالجامعة غدا السبت.وأوضح المصدر فى تصريح لـ"صدى البلد " أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى الآن حيال وقف الدراسة، وهي مستمرة غدا بجميع الكليات.