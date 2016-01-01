خلاف على تقسيم مسروقات.. مقتل 6 باشتباكات بين فصائل موالية لتركيا فى سوريا

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فصائل موالية لتركيا في سوريا

دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، أمس الخميس في قرية كفيفة بريف تل أبيض الغربي شمالي سوريا الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر أن الاشتباكات جرت بين فيلق المجد من جهة ولواء الشمال من جهة أخرى، إثر خلاف بينهما على تقاسم المسروقات، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر من تلك الفصائل، فيما تدخلت القوات التركية لفض الاشتباكات بينهما.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 فبراير الماضي، اختطاف الفصائل الموالية لتركيا 5 مواطنين بينهم امرأتان أثناء رعي أغنامهما في قرية أم الكيف بريف تل تمر.

وأفادت مصادر للمرصد السوري بأن تلك الفصائل سرقت نحو 150 رأسا من الأغنام، فيما أفرجت تلك الفصائل عن الشبان الثلاثة بينما ما تزال تحتجز النساء حتى الآن.

وقالت مصادر إن الفصائل هدمت المنازل الطينية القديمة لاستخراج الخشب منها، كما تم سحب الأسلاك الكهربائية من المنازل لبيعها خردة.

يذكر أن منازل المواطنين تعرضت لعمليات سرقة كبيرة بعد السيطرة عليها خلال عملية نبع السلام التركية واستولت تلك الفصائل على المنازل التي هجرها أصحابها.

المصدر: elbalad

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