دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، أمس الخميس في قرية كفيفة بريف تل أبيض الغربي شمالي سوريا الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.
ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر أن الاشتباكات جرت بين فيلق المجد من جهة ولواء الشمال من جهة أخرى، إثر خلاف بينهما على تقاسم المسروقات، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر من تلك الفصائل، فيما تدخلت القوات التركية لفض الاشتباكات بينهما.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 فبراير الماضي، اختطاف الفصائل الموالية لتركيا 5 مواطنين بينهم امرأتان أثناء رعي أغنامهما في قرية أم الكيف بريف تل تمر.
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التعليقات على خلاف على تقسيم مسروقات.. مقتل 6 باشتباكات بين فصائل موالية لتركيا فى سوريا
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