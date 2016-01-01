بدء تنفيذ مبادرة اتحضر للأخضر بمدارس الوادي الجديد

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مبادرة اتحضر للأخضر


أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن بدء تنفيذ مبادرة "اتحضر للأخضر"، التى أطلقتها وزارة البيئة لنشر الوعي البيئي بمحافظات الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تزامناََ مع مبادرة المدارس الخضراء التي أطلقها اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم.

وقال صلاح ميرغني، مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان اليوم، إنه جرى البدء في تنفيذ المبادرة بمدرستي السلام الابتدائية وموط الابتدائية الجديدة التابعتين لإدارة الداخلة التعليمية، وبالتعاون مع جهاز حماية البيئة بالوحدة المحلية للمركز.

وأوضح أنه جري تنظيم محاضرة لتلاميذ المدرسة عن أهمية المبادرة وخاصة داخل المدارس وغرس قيمة العمل في نفوس النشء من تلاميذ وطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية، كما جري غرس 40 شجرة زيتون وفسائل نخيل.

وأشار إلى أنه سيتم مواصلة العمل بالمبادرة بصفة دائمة لتشمل جميع مدارس بالإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

المصدر: elbalad

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