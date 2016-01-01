

علاج الكحة بـ جنيه واحد.. 7 طرق للقضاء عليها علاج الكحة بـ جنيه واحد.. 7 طرق للقضاء عليها

تلعب الكحة دورا فعالا في إزالة المهيجات والتهابات الجسم، ولكن الأمر يكون مزعجًا لدى الأطفال عند تطوره، ومن هنا كان يجب البحث عن علاج الكحة الفعال، وهناك العديد من الأسباب الكامنة خلف الكحة منها الحساسية، والالتهابات، وقبل الحديث عن علاج الكحة، هناك أعراض كثيرة منها: ظهور البلغم، الإجهاد، والحمى، آلام في الصدر، والتي تظهر مع الكحة الشديدة التي من الممكن أن تشكل خطرا على الأطفال الرضع الذين تكون مناعتهم ضعيفة، ويرصد صدى البلد أبرز أنوع علاج الكحة في السطور.



طريقة علاج الكحة للاطفال



تتعدد طرق علاج الكحة عند الرضع على حسب سن الطفل وشدة الكحة وأنواعها، وهنا يجب على كل أم اختيار طرق علاج الكحة المناسبة لعلاج رضيعها وطريقة التخلص من الكحة عند الرضع وتخفيف المخاط والبلغم.

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وبعض العلاجات الطبيعية قد تساعد في تخفيف الكحة، وهناك عدد من الوصفات الطبيعية والأطعمة التي يفضل إعطائها في حال إصابة طفلك الرضيع بالكحة، كطريقة لعلاج الكحة عند الرضع طبيعيا ومن أبرز هذه العلاجات الطبيعية:بين عمر السنة والسنتين: يمكن إعطاء العسل، طريقة علاج الكحة عند الأطفال الرضع، حيث أظهرت عدد من الدراسات أن العسل يساعد في تخفيف شدة الكحة عند الرضع، والتخلص من البلغم فورا، فضلا عن إضافة العسل إلى الليمون المخفف بالماء وإعطائه للطفل لمدة 3 مرات يوميا لـ التخلص من الكحة عند الرضع.يخفف الزنجبيل من الكحة والربو لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وقد يخفف الغثيان والألم، وتشير إحدى الدراسات إلى أن بعض المركبات المضادة للالتهابات في الزنجبيل يمكن أن تخفف الأغشية في الشعب الهوائية، مما قد يقلل من الكحة، قم بتخمير شاي الزنجبيل المهدئ بإضافة 20 إلى 40 جرامًا من شرائح الزنجبيل الطازج إلى كوب من الماء الساخن، اتركه يبرد لبضع دقائق قبل الشرب، أضف العسل أو عصير الليمون لتحسين الطعم وتخفيف السعال.علاج الكحة الناشفةعلاج الكحة الناشفة المستمرة-العسل:يتسم بخواصه المسكنة، ويعمل على تهدئة الحلق، كما انه يشتمل على خواص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات، وهو ما يجعله فعالًا للغاية في معالجة التهاب الحلق.البخار:يساعد على تفكيك قوام المخاط وتهدئة السعال وهو ما يعمل على تحسين الحالة، ويمكن إضافة بعض الزيوت الأساسية للماء للاستفادة من خواصها المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات، وبذلك يتم العمل بشكل مباشر على تهدئة الكحة.البصل:تبين أن استنشاق حبة بصل واحدة أمر يساعد على التخفيف من حدة الكحة الجافة.كيفية علاج الكحة والبلغموفقا لبعض الأبحاث قد يخفف العسل من الكحة، وأفاد الباحثون أن العسل وفر أهم علاج الكحة، ولاستخدام العسل لعلاج الكحة امزجي ملعقتين صغيرتين من الماء الدافئ أو الشاي العشبي، شرب هذا الخليط مرة واحدة أو مرتين في اليوم، ولا تعطي العسل للأطفال دون سن 1 سنةالزنجبيل:يعتبر من المصادر الغنية بالخواص المسكنة، ويهدئ الحكة التي قد تحدث نتيجة الإصابة بالتهاب في الحلق، كما يعتبر مُنظِّف رائع لجهاز الإنسان التنفسي.طريقة علاج الكحة عند الاطفالقومي بإذابة القليل من الملح في ماء نقي حتى تحصلي على محلول، ثم قطّري في أنف طفلك مرتين أو ثلاث مرات في اليوم فقط، وسيساعد هذا المحلول على التخفيف من سماكة البلغم والتقليل من انتفاخ المجاري الهوائية.الأطفال الرضع حديثي الولادة بعمر أقل من 6 أشهر، لن تستطيعي تقديم ي نوع من الأعشاب لهم، فقط حاولي زيادة عدد الرضعات سواء كانت طبيعية أو صناعية.ليس من الممكن دائمًا تجنب الإصابة بالكحة ولكن النصائح التالية يمكن أن تقلل من المخاطر:تجنب ملامسة الأشخاص المصابين : حافظ على مسافة آمنة من الأشخاص الذين يعانون من نزلة برد أو أنفلونزا أو سعال.غسل اليدين بانتظام : استخدم الصابون والماء الدافئ لإزالة البكتيريا والفيروسات من الجلد، وعلم الأطفال كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح.استخدم مطهر الأيدي المعتمد على الكحول خارج المنزل عند الضرورة.البقاء رطبًا : اشرب كمية كافية من الماء وشاي الأعشاب والمشروبات الأخرى لتجنب الجفاف.الحد من التوتر : الإجهاد يؤثر على الجهاز المناعي ويزيد من خطر الإصابة بالمرض. لتخفيف التوتر، يمكن للشخص ممارسة الرياضة بانتظام ، والتأمل ، والتنفس بعمق ، ومحاولة تقنيات استرخاء العضلات التدريجي.الحصول على قسط كاف من النوم : حاول أن تنام لمدة 7 إلى 9 ساعات كل ليلة لتظل بصحة جيدة.تناول مكملات تعزيز المناعة : فكر في تناول الزنك وفيتامين C والبروبيوتيك خلال موسم البرد والانفلونزا للحفاظ على المرض.راجع الطبيب إذا كانت الأعراض التالية تصاحب السعالرائحة كريهة البلغمقشعريرةجفاف الفمالحمىضعفصعوبات في التنفس