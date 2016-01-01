هنتعشى إيه النهاردة؟.. البطاطس الهندية مع سلطة البيض بالخضراوات



البطاطس الهندية البطاطس الهندية



تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي الوقت نفسه، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكون من البطاطس الهندية مع سلطة البيض بالخضراوات .



أولًا البطاطس الهندية :

مكونات البطاطس الهندية :



2 ثمرة بطاطس كبيرة

نصف ملعقة ملح

نصف ملعقة بابريكا

نصف ملعقة شطة

نصف ملعقة فلفل اسود

نصف ملعقة كمون

نصف ملعقة كزبرة جافة

2 ملعقة سمن

عصير ليمونة

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طريقة عمل البطاطس الهندية :قطعي البطاطس مكعبات واسلقيها نصف سلقةفي مقلاة على نار هادئة ضيفي السمنضيفي البهارات كلها في السمنضيفي مكعبات البطاطس المسلوقة إلى السمن والبهاراتقلبي المكونات معًا حتى تتجانس البطاطس مع البهارات وتتحمر البطاطسارفعي المقلاة من على النار وقدمي البطاطس ساخنة .سلطة البيض بالخضرواتمكونات سلطة البيض بالخضروات2 ثمرة بطاطسكوب بازلاء4 بيضات4 ملاعق زيت زيتونليمونةملعقة بقدونسملح و فلفل اسودطريقة عمل سلطة البيض بالخضرواتقطعي البطاطس مكعبات و اسلقيها في ماء مغلي ثم صفيها واتركيها حتى تبردضعي البازلاء في نفس ماء البطاطس واتركيها على النار لمدة 5 دقائقاسلقي البيض ثم قطعيه شرائحفي طبق ضعي الجرجير والبيض المسلوق ومكعبات البطاطسرشي عليها زيت الزيتون مع الملح والفلفل والليمون ثم زينيها بالبقدونس .