بجنيه واحد.. نوع مهمل من الأعشاب يقوى المناعة بسرعة غير متوقعة

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صورة الخبر: الأعشاب
الأعشاب

نشرت الدكتورة يهام سوقية أستشاري التغذية موصوع عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك حول فوائد شاى الزعتر للجسم، والتى تعد من أهمها:

- احتواء شاي الزعتر على نسبة كبيرة من فيتامين C ومضادات الأكسدة تجعله مهمًا لتعزيز جهاز المناعة، وبالتالي يساعد على تخفيف أعراض البرد والأنفلونزا بسرعة لان فيتامين C يمكن أن يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

- في حين أن مضادات الأكسدة القوية مثل الثيمول و apigenin تساعد في تخفيف الإجهاد التأكسدي من خلال تحييد الجذور الحرة التي ينتجها الجسم، كما أن الخصائص الطبيعية المضادة للبكتيريا والمطهرة لهذا الشاي سوف تساعد أيضًا في القضاء على العدوى ومسببات الأمراض.

إذا كنت تعاني أيًا من هذه الأمراض :

(اضطراب في المعدة / غثيان / إمساك / انتفاخ / تشنج)

فشاي الزعتر يساهم بشكل كبير في علاجها حيث يمكن لخصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات والطبيعة المهدئة، بالإضافة إلى تأثيراته المضادة للبكتيريا أن تساعد في التخلص من الاضطرابات المعدية وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

المصدر: elbalad

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