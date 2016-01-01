يحتوى البلح على العديد من الفوائد، والمغذيات التى يحتاجها الجسم، كما يعمل على إمداد الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن، ووفقًا لما قدمه موقع "health line" إليكم أهم فوائد البلح.
- يمنع تناول البلح الإصابة بالإمساك الذي قد يصيب بعض الحوامل بسبب احتواء البلح وغناه بالألياف.
- يحتوي البلح على المواد الضرورية لصحة الحمل وجنينها مثل حمض الفوليك الضروري في الأشهر الأولى من الحمل بشكل خاص.
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التعليقات على ماذا يحدث للجسم عند تناول 5 حبات من البلح؟
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