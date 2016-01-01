ماذا يحدث للجسم عند تناول 5 حبات من البلح؟

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ماذا يحدث للجسم عند تناول 5 حبات من البلح؟

يحتوى البلح على العديد من الفوائد، والمغذيات التى يحتاجها الجسم، كما يعمل على إمداد الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن، ووفقًا لما قدمه موقع "health line" إليكم أهم فوائد البلح.

- يمنع تناول البلح الإصابة بالإمساك الذي قد يصيب بعض الحوامل بسبب احتواء البلح وغناه بالألياف.

- يحتوي البلح على المواد الضرورية لصحة الحمل وجنينها مثل حمض الفوليك الضروري في الأشهر الأولى من الحمل بشكل خاص.

- له دور كبير في حفظ توازن السوائل في الجسم.

- يساهم البلح في منع احتباس السوائل بسبب احتوائه بشكل كبير من البوتاسيوم.

- يعتبر البلح مصدرًا لا بأس به للحديد والمهم جدًا لعمل الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء في الجسم والوقاية من فقر الدم.

- يعتبر البلح مصدرًا غنيًا جدًا لحمض الفوليك وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء من مجموعة B.
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- من فوائده المهمة لصحة العظام أنه يحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم.

- الكالسيوم مهم جدا لصحة العظام و نموها بشكل جيد.

- أنه يلعب دورًا هامًا في الوقاية من هشاشة العظام وترققها.

المصدر: موقع "health line"

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